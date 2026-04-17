Con trai Ronaldinho: 'Tôi không muốn giống bố'

Joao Mendes, con trai của huyền thoại Ronaldinho, đang từng bước xây dựng sự nghiệp riêng, tránh xa cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng.

Con trai Ronaldinho chật vật xây dựng sự nghiệp.

Ở tuổi 21, Mendes hiện khoác áo đội U21 của Hull City sau khi gia nhập CLB này vào mùa hè vừa qua. Trước đó, cầu thủ trẻ người Brazil từng thuộc biên chế Burnley nhưng không thể tạo được dấu ấn để trụ lại đội một.

Tại Hull City, Mendes chưa có nhiều cơ hội ra sân khi mới thi đấu tổng cộng 68 phút sau hai trận tại Premier League Cup, trong đó có một lần đá chính trước đội U21 Bournemouth.

Trước khi sang Anh, Mendes từng trải qua quá trình đào tạo tại lò Barcelona, nơi cha anh từng trở thành huyền thoại. Mendes gia nhập học viện La Masia sau thời gian rèn luyện tại Cruzeiro. Sở trường của anh là chạy cánh trái, thuận chân trái và có xu hướng tấn công.

Dù sở hữu nền tảng thuận lợi, Mendes thừa nhận áp lực khi mang họ của Ronaldinho là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, anh luôn giữ lập trường rõ ràng về con đường của mình.

“Tôi muốn là chính mình, không phải trở thành bố tôi. Tôi chưa từng cố gắng làm điều đó”, Mendes chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Anh cũng nhấn mạnh việc bị so sánh là điều khó tránh, nhưng bản thân luôn cố gắng phát triển theo phong cách riêng.

Hành trình tại Anh của Mendes vẫn còn nhiều thử thách, từ môi trường thi đấu đến điều kiện thời tiết. Dẫu vậy, Hull City vẫn đặt niềm tin vào tiềm năng của cầu thủ trẻ này trong kế hoạch phát triển dài hạn.

