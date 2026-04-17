La Liga thất thế trong cuộc đua suất thứ 5 Champions League

Tây Ban Nha đánh mất lợi thế trước Đức sau loạt trận tứ kết, khiến cuộc đua giành suất bổ sung dự Champions League trở nên căng thẳng.

Real Madrid bị loại khỏi Champions League từ vòng tứ kết.

Bóng đá Tây Ban Nha vừa nhận cú sốc tại đấu trường châu Âu. Sau loạt trận tứ kết, cơ hội để La Liga giành thêm suất thứ 5 dự Champions League suy giảm rõ rệt khi khoảng cách với Bundesliga bị thu hẹp xuống còn 0,192 điểm.

Trước đó, Tây Ban Nha nắm lợi thế trong cuộc đua hệ số UEFA. Tuy nhiên, việc Barcelona, Real Madrid, Celta Vigo và Real Betis đồng loạt dừng bước khiến cục diện đảo chiều.

Ở chiều ngược lại, Bundesliga duy trì sự hiện diện với Bayern Munich và Freiburg. La Liga cũng còn hai đại diện là Atletico Madrid và Rayo Vallecano, nhưng lợi thế không còn rõ ràng như trước.

Hai chiến thắng của Bayern Munich trước Real Madrid góp phần quan trọng giúp Đức rút ngắn khoảng cách. Trong khi đó, các thất bại của Betis và Celta Vigo khiến La Liga mất thêm điểm. Rayo Vallecano là điểm sáng hiếm hoi khi giúp Tây Ban Nha giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UEFA.

Hiện tại, Anh dẫn đầu với 26,569 điểm. Tây Ban Nha đứng thứ hai với 21,406 điểm, ngay phía sau là Đức với 21,214 điểm. Khoảng cách giữa hai nền bóng đá gần như không đáng kể, khiến cuộc cạnh tranh cho suất bổ sung trở nên khó lường.

Bồ Đào Nha cũng đang gây sức ép khi vươn lên với 20,100 điểm, đặc biệt sau khi Braga loại Real Betis. Điều này khiến cuộc đua không chỉ còn là chuyện riêng giữa Tây Ban Nha và Đức.

Theo cách tính điểm của UEFA, mỗi chiến thắng mang về 2 điểm, hòa được 1 điểm. Các đội tiến sâu sẽ nhận thêm điểm thưởng. Tổng điểm của mỗi quốc gia được chia cho số đội tham dự, và đây là bất lợi với Tây Ban Nha khi họ có 8 đại diện, nhiều hơn Đức.

Trong giai đoạn còn lại, mọi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định. Kết quả của Atletico Madrid tại Champions League, cùng màn trình diễn của Rayo Vallecano và Freiburg tại các cúp châu Âu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua.

La Liga vẫn giữ lợi thế, nhưng khoảng cách mong manh buộc các đại diện Tây Ban Nha phải duy trì phong độ nếu không muốn đánh mất suất thứ 5 dự Champions League.