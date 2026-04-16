Không ai có thể giúp Real Madrid ngoài việc mời lại Ancelotti

Thất bại 3-4 đầy tiếc nuối trước Bayern Munich tại lượt về tứ kết Champions League gần như đã chính thức mùa giải trắng tay dành cho Real Madrid vì tại La Liga, họ bị Barcelona bỏ xa 9 điểm.

Ancelotti là người có thể giúp Real Madrid vượt khủng hoảng?

Dù HLV Alvaro Arbeloa ít nhiều thể hiện được năng lực cầm quân khi được đưa lên nắm quyền, ông vẫn sẽ khó lòng tồn tại được với quy luật vô cùng khắc nghiệt tại sân Bernabeu.

Vị chiến lược gia trẻ tuổi này có những điểm sáng chiến thắng ấn tượng trước đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid hay xuất sắc quật ngã nửa xanh thành Manchester trong cả hai lượt trận. Tuy nhiên, ngần ấy nỗ lực vẫn là chưa đủ để khỏa lấp đi nỗi thất vọng của một chiến dịch không có bất kỳ danh hiệu nào.

Quy luật khắc nghiệt dưới triều đại Florentino Perez

Lịch sử nhiều lần chứng minh, sự kiên nhẫn là thứ vô cùng xa xỉ tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là mùa giải thứ 5 Real Madrid phải chịu cảnh trắng tay dưới triều đại của chủ tịch Florentino Perez, và quy luật bất thành văn là mọi nhà cầm quân đều phải trả giá bằng chiếc ghế của mình khi kết quả thi đấu đi xuống.

Gần nhất là vào mùa giải 2020/21, thành tích nghèo nàn khiến một huyền thoại vĩ đại, người từng mang về vô số vinh quang như Zinedine Zidane cũng phải ngậm ngùi rời đi. Do vậy, một nhân vật được ban lãnh đạo đưa lên nắm quyền tạm thời như Arbeloa càng khó có cơ hội được giữ lại cho mùa giải năm sau.

Vấn đề làm đau đầu giới thượng tầng lúc này là Real Madrid có thể chọn ai để thay thế vị trí nóng bỏng đó? Ứng cử viên sáng giá nhất luôn được nhắc đến là Jurgen Klopp. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia tài ba người Đức đã nhiều lần thẳng thừng từ chối những lời mời gọi đến thủ đô nước Tây Ban Nha.

Dễ hiểu vì sao ở thời điểm đội hình đang có nhiều bất ổn cùng sức ép từ truyền thông quá lớn, hiếm có một HLV tên tuổi nào lại muốn dũng cảm nhảy vào "vạc lửa" Bernabeu.

Trong tình thế khó khăn và bế tắc đó, kịch bản khả dĩ và gây bất ngờ nhất lúc này chính là việc Real Madrid nên chọn lại Carlo Ancelotti. Nhìn lại những diễn biến trong quá khứ, sau mùa giải thất bại của Zidane năm 2021, chủ tịch Florentino Perez đã từng gây kinh ngạc cho toàn thế giới khi đưa một Ancelotti tưởng chừng như đã bước qua sườn dốc sự nghiệp quay trở lại Tây Ban Nha.

Trong lần tái hợp đó, HLV người Italy lập tức dập tắt mọi sự hoài nghi khi giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League và La Liga ngay năm 2022, rồi lặp lại cú đúp danh hiệu đầy ấn tượng vào năm 2024. Ngoài ra, giai đoạn tái hợp đó còn rất nhiều danh hiệu khác như Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, Cúp nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha...

Ancelotti đã giúp Real Madrid giành 3 Champions League.

Giải pháp mang tên Ancelotti

Mùa giải năm ngoái, Ancelotti chia tay Real Madrid khi phong độ của toàn đội có phần sa sút. Tuy nhiên, việc thay đổi môi trường làm việc bằng công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil dường như là một nhịp nghỉ ngơi vô cùng cần thiết.

Khoảng lặng này giúp Ancelotti có một góc nhìn khách quan hơn, từ đó nhận ra nhiều vấn đề cốt lõi tại Real Madrid. Điểm mạnh tuyệt đối của cựu thuyền trưởng AC Milan là ông luôn duy trì một mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với dàn cầu thủ hiện tại. Sự gắn kết và thấu hiểu này giúp Ancelotti dễ dàng tìm ra phương án vá lỗi cho hệ thống chiến thuật trơn tru hơn bất kỳ một gương mặt mới nào.

Thêm vào đó, "Carletto" chưa bao giờ e ngại thứ áp lực khổng lồ luôn bủa vây tại Real Madrid. Ông là người từng nếm trải trọn vẹn mọi đắng cay ngọt bùi cùng đội bóng qua hai giai đoạn 2013-2015 và 2021-2025. Nhờ bản lĩnh dạn dày, Ancelotti sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với những rào cản về tâm lý hay sự choáng ngợp mà Xabi Alonso hay bất kỳ HLV nào khác thường gặp phải khi dám đặt chân đến Bernabeu.

Trở ngại duy nhất vào lúc này là Ancelotti vẫn còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Brazil kéo dài đến năm 2028. Dù vậy, tại vòng chung kết World Cup 2026 sắp diễn ra, nếu đội bóng xứ Samba thất bại trong việc chạm tay vào cúp vàng, những người Brazil vốn nổi tiếng khắt khe có lẽ cũng chẳng mặn mà với việc giữ lại HLV ngoại quốc này.

Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chào đón người cũ trở về mái nhà xưa.