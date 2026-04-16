Tiền đạo Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những chân sút hàng đầu châu Âu khi thiết lập cột mốc lịch sử tại Champions League.

Kane tạo lịch sử trước Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/4, Kane ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-3 của Bayern Munich trước Real Madrid ở trận tứ kết lượt về Champions League. Ngôi sao người Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi dấu giày vào bàn thắng trong 5 trận liên tiếp đối đầu Real Madrid tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

Điều đáng nói là chuỗi thành tích này của Kane trải dài qua nhiều mùa giải, trong màu áo Bayern Munich lẫn Tottenham trước đây. Anh luôn biết cách để lại dấu ấn mỗi khi chạm trán Real Madrid, bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân khách, ở vòng bảng hay vòng knock-out.

Cụ thể, Kane có một pha kiến tạo ở trận đấu trên sân nhà năm 2017 trong màu áo Tottenham, tiếp tục kiến tạo ở trận lượt đi năm 2024 trên sân khách. Sau đó là các bàn thắng ở lượt về năm 2024, trận đấu trên sân khách năm 2026 và mới nhất là pha lập công trên sân nhà mùa giải này.

Sự ổn định đáng kinh ngạc của Kane trước một đối thủ lớn như Real Madrid cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu. Không chỉ là điểm tựa trên hàng công, anh còn là nhân tố tạo nên khác biệt trong những trận cầu đỉnh cao.

Mùa giải 2025/26 cũng đang là mùa giải bùng nổ nhất của Kane tại Champions League với 12 pha lập công. Con số này vẫn có thể gia tăng khi Bayern Munich chạm trán PSG ở bán kết.

Nếu tính trên mọi đấu trường mùa này, Kane đã có 50 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong nhóm 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, cựu sao Tottenham còn có thêm 5 pha kiến tạo.

Theo lịch thi đấu, PSG sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân Parc des Princes vào ngày 29/4 trước khi hành quân đến Đức đá lượt về ngày 7/5.

