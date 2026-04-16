Lộ diện hai cặp đấu bán kết Champions League

Vòng bán kết Champions League mùa giải 2025/26 đã lộ diện 4 đội bóng cạnh tranh cho chiếc cúp danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Atletico Madrid xuất sắc điền tên vào bán kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Cái tên đầu tiên giành vé vào bán kết là Atletico Madrid, sau khi vượt qua Barcelona một cách thuyết phục. Đội bóng của HLV Diego Simeone tạo lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 ngay tại Camp Nou ở lượt đi, trước khi chỉ thua 1-2 ở lượt về để tiến vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Đối thủ của Atletico ở bán kết năm nay là Arsenal. Đại diện nước Anh dù không có phong độ ổn định tại đấu trường quốc nội nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh tại Champions League khi loại Sporting CP với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận.

Ở nhánh đấu còn lại, đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục chứng minh sức mạnh khi dễ dàng vượt qua Liverpool với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Đội bóng của HLV Luis Enrique đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Tuy nhiên, thử thách lớn đang chờ PSG ở bán kết khi họ phải chạm trán Bayern Munich. Đại diện Bundesliga đã loại Real Madrid sau hai lượt trận kịch tính, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, PSG sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân Parc des Princes vào ngày 29/4 trước khi hành quân đến Đức đá lượt về ngày 7/5. Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ đối đầu Arsenal trên sân Metropolitano ngày 30/4 và làm khách tại Emirates ở trận lượt về ngày 6/5.

Với sự góp mặt của bốn đội bóng giàu tham vọng, vòng bán kết Champions League mùa này được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính bậc nhất châu Âu.

Cục diện bán kết Champions League năm nay. Ảnh: The Athletic

