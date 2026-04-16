Mbappe lắc đầu trước hành động phản cảm của CĐV Bayern

Kylian Mbappe tỏ rõ sự khó chịu khi một bộ phận CĐV Bayern Munich phá vỡ phút mặc niệm trước trận đại chiến với Real Madrid tại Champions League rạng sáng 16/4.

Phản ứng của Mbappe trước hành động không đẹp của một bộ phận CĐV Bayern.

Trước khi trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich diễn ra, hai đội đã cùng nhau dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ huyền thoại Real, Jose Emilio Santamaria, vừa qua đời hôm 15/4.

Tuy nhiên, khoảnh khắc trang nghiêm nhanh chóng bị phá vỡ khi một nhóm CĐV Bayern gây ồn ào từ khán đài.

Đứng trong hàng ngũ cầu thủ Real Madrid, Kylian Mbappe lập tức phản ứng. Tiền đạo người Pháp quay mặt đi và lắc đầu đầy thất vọng, thể hiện rõ sự không hài lòng khi phút tưởng niệm bị gián đoạn. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV theo dõi trận đấu cũng lên tiếng chỉ trích hành vi của nhóm khán giả Bayern. Không ít ý kiến cho rằng đó là hành động thiếu tôn trọng trong một khoảnh khắc vốn cần sự trang nghiêm tuyệt đối.

Một người viết: "Có chuyện gì với những CĐV này vậy? Mbappe không thể tin nổi họ lại làm vậy trong một phút mặc niệm".

Một ý kiến khác bức xúc: "Thật đáng xấu hổ khi CĐV Bayern gây ồn trong khoảnh khắc này". Thay vì là lời tri ân dành cho một biểu tượng của Real Madrid, phút mặc niệm lại trở thành tâm điểm tranh cãi không đáng có.

Trong bối cảnh trận đấu được đánh giá là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất vòng tứ kết, sự cố ngoài chuyên môn này càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Thế trận trên sân còn căng thẳng hơn, Bayern giành chiến thắng 4-3 ở lượt về và đi tiếp với tổng tỷ số 6-4, khép lại hành trình Champions League của Real Madrid. Đặc biệt, chiến thắng của Bayern chỉ đến nhờ hai bàn thắng sau khi Eduardo Camavinga bị truất quyền thi đấu ở phút 86.

