Real Madrid phản ứng dữ dội sau khi bị loại

  • Thứ năm, 16/4/2026 05:37 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Bầu không khí căng thẳng bao trùm Real Madrid sau thất bại trước Bayern Munich tại Allianz Arena ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Dù thi đấu nỗ lực, Real Madrid vẫn nhận thất bại 3-4 trên sân khách, qua đó dừng bước tại Champions League khi thua với tổng tỷ số 4-6 sau hai lượt trận.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Real Madrid đã vây quanh trọng tài Slavko Vincic để phản đối quyết định truất quyền thi đấu đối với Eduardo Camavinga. Tình huống gây tranh cãi này được xem là bước ngoặt của trận đấu, khiến đội bóng Tây Ban Nha đánh mất thế trận trong những phút cuối. Không dừng lại ở đó, cuộc tranh cãi còn dẫn đến việc Arda Guler cũng phải nhận thẻ đỏ, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn.

Sự phẫn nộ của Real Madrid thể hiện rõ khi nhiều cầu thủ từ chối trả lời phỏng vấn sau trận tại khu vực mixed-zone hay trên các kênh truyền hình, điều vốn hiếm khi xảy ra trong quá khứ bất kể kết quả thi đấu. Đây được xem là hành động phản đối gay gắt của đội bóng đối với công tác trọng tài.

Người duy nhất lên tiếng là HLV Alvaro Arbeloa, khi cựu hậu vệ này không ngần ngại chỉ trích quyết định của trọng tài Vincic liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Camavinga.

“Trọng tài thậm chí không biết cậu ấy đã có thẻ, nên mới rút thẻ, nhưng ông ta đã phá hỏng một cặp đấu vốn rất đẹp”, Arbeloa nhấn mạnh.

Trong khi đó, một số cầu thủ như trung vệ Antonio Rudiger bày tỏ sự bất mãn bằng những phát biểu ngắn gọn: “Tất cả các bạn đều đã thấy. Tốt nhất là không nên nói gì thêm”.

Thất bại này không chỉ khiến Real Madrid dừng bước tại Champions League mà còn đẩy họ vào nguy cơ trải qua một mùa giải trắng tay. Tại La Liga, đội bóng Hoàng gia đang bị Barcelona bỏ xa tới 9 điểm, khiến cơ hội lật ngược tình thế trở nên mong manh.

Duy Luân

Vinicius mang Bellingham: 'Cam mieng lai' hinh anh

Vinicius mắng Bellingham: 'Câm miệng lại'

Bầu không khí căng thẳng trong những phút cuối trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich rạng sáng 16/4 đã được đẩy lên cao trào.

Camavinga tu huy vi sai lam cu hinh anh

Camavinga tự hủy vì sai lầm cũ

Hai tấm thẻ đỏ vì cùng một hành vi cho thấy vấn đề không nằm ở trọng tài, mà ở chính lựa chọn của Eduardo Camavinga.

Ca chau Au day song vi the do cua Camavinga hinh anh

Cả châu Âu dậy sóng vì thẻ đỏ của Camavinga

Quyết định truất quyền thi đấu Eduardo Camavinga trở thành tâm điểm tranh cãi khi truyền thông châu Âu đồng loạt đặt dấu hỏi về cả cầu thủ lẫn trọng tài.

