Real Madrid vào cuộc vì Ruben Dias

Trung vệ Ruben Dias được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid trong bối cảnh tương lai của anh tại Manchester City xuất hiện nhiều dấu hỏi vào hè 2026.

Sở hữu Ruben Dias, Real Madrid sẽ có cho mình bức tường thành vững chắc.

Theo El Nacional, siêu cò Jorge Mendes chủ động giới thiệu Ruben Dias cho Real Madrid trước kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa. Động thái này diễn ra trong thời điểm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là chuẩn bị cho hàng loạt thay đổi về nhân sự lẫn cấu trúc vận hành phía sau hậu trường sân Bernabeu.

Ruben Dias từng được xem là thủ lĩnh hàng thủ không thể thay thế tại Manchester City dưới thời Pep Guardiola. Trung vệ người Bồ Đào Nha góp công lớn giúp đội chủ sân Etihad giành nhiều danh hiệu lớn trong những mùa giải gần đây, nổi bật là cú ăn ba lịch sử mùa 2022/23.

Tuy nhiên, El Nacional cho biết tương lai của cầu thủ sinh năm 1997 hiện không còn chắc chắn như trước. Nguồn tin này khẳng định Ruben Dias đã đề nghị Jorge Mendes tìm kiếm những lựa chọn mới trong trường hợp Manchester City bước vào giai đoạn chuyển giao sau kỷ nguyên Guardiola.

Real Madrid được cho là đang theo dõi sát tình hình của trung vệ người Bồ Đào Nha. Đội bóng Tây Ban Nha muốn bổ sung thêm kinh nghiệm và chất lượng cho hàng thủ, đặc biệt khi nhiều trụ cột đang bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Dẫu vậy, thương vụ hiện mới dừng ở mức tiếp cận ban đầu. Real Madrid chưa đưa ra đề nghị chính thức, trong khi Manchester City cũng chưa có động thái cho thấy họ sẵn sàng chia tay Ruben Dias ở mùa hè năm nay.

Nếu thương vụ xảy ra, đây có thể trở thành một trong những cuộc chuyển nhượng đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu hè 2026.

Nhìn lại vua phá lưới các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu Mbappe, Kane, Lautaro Martinez và cả Erling Haaland đều là có một mùa giải 2025/26 xuất sắc trong màu áo CLB. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026 đang đến gần.