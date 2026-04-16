Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

  • Thứ năm, 16/4/2026 06:16 (GMT+7)
Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.

Khi trận đấu mới trôi qua 8 phút và tỷ số đang là 1-1, Vinicius Junior có pha va chạm thô bạo với Joshua Kimmich, trong đó anh giẫm lên đối thủ khi cầu thủ Bayern mất thăng bằng. Sau đó, Vinicius tiếp tục đẩy Kimmich ngã xuống, nhưng chỉ bị trọng tài Slavko Vincic nhắc nhở bằng miệng và không có sự can thiệp từ VAR.
Phút 22, Ferland Mendy ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Jonathan Tah và đòi phạt đền cho Real Madrid. Tuy nhiên, trọng tài Slavko Vincic không thổi phạt khi cho rằng tình huống đó không đủ để dẫn đến penalty. Trong ảnh là một tình huống ngã khác của Mendy sau pha tranh chấm với Michael Olise.
Phút 27, Brahim Diaz ngã gần vòng cấm sau va chạm với Konrad Laimer, mang về một quả đá phạt gây tranh cãi cho Real Madrid. Từ tình huống này, Arda Guler thực hiện cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1.
Phút 37, Bayern Munich liên tiếp đòi hai quả phạt đền khi Konrad Laimer ngã sau pha tranh chấp với Eder Militao và bóng sau đó chạm tay Ferland Mendy trong vòng cấm. Dù vậy, trọng tài không cắt còi và ngay sau đó Harry Kane ghi bàn đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Bayern, các đoạn chiếu lại 2 tình huống này cũng không được phát.
Phút 41, Antonio Rudiger bị cho là phạm lỗi rất thô với Josip Stanisic trước khi Real Madrid tổ chức phản công, nhưng VAR không can thiệp. Ngay sau đó, Kylian Mbappe tận dụng tình huống để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 trong tình thế hàng thủ Bayern đang mất phương hướng.
Phút 70, Arda Guler nằm sân sau pha phạm lỗi với Jamal Musiala, nhưng Bayern vẫn triển khai đá phạt nhanh tạo cơ hội cho Konrad Laimer đối mặt khung thành. Tuy nhiên, trọng tài Slavko Vincic đã cắt còi, không công nhận pha bóng vì cho rằng Bayern chưa được phép tiếp tục khi cầu thủ vẫn đang nằm sân.
Antonio Rudiger phạm lỗi với Harry Kane khi tiền đạo này vượt qua hàng thủ Real Madrid ở phút 74, trong tình huống hoàn toàn có thể dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, trọng tài Slavko Vincic không thổi phạt và cũng không rút thẻ, khiến Bayern phản ứng dữ dội.
Dù vậy, sau đó trọng tài Vincic lại gây tranh cãi khi cho Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Harry Kane rồi tiếp tục giữ bóng. Đây là tình huống gây dậy sóng khắp châu Âu khi đa số ý kiến cho rằng ông đã quá nặng tay.
Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Real Madrid nổi giận dữ dội và lao đến phản ứng với trọng tài Slavko Vincic. Arda Guler, Vinicius Junior, Antonio Rudiger và Jude Bellingham dẫn đầu phản ứng, thậm chí đuổi theo trọng tài vào tận đường hầm, nơi Guler tiếp tục nhận thẻ đỏ.

