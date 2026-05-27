MU muốn phá két vì Lewis Hall

Manchester United được cho là đưa Lewis Hall vào nhóm mục tiêu ưu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” tiếp tục tìm cách nâng cấp vị trí hậu vệ trái.

Mùa giải ấn tượng của sao trẻ người Anh.

Theo nguồn tin từ CaughtOffside, giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox là người thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ này. Ban lãnh đạo Manchester United đánh giá cao tiềm năng phát triển của Lewis Hall, đặc biệt khi cầu thủ người Anh mới 21 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League.

Hall trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea trước khi chuyển sang khoác áo Newcastle United. Anh nổi bật nhờ khả năng hỗ trợ tấn công, tốc độ và sự đa năng khi có thể chơi cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ cánh.

Nguồn tin cho biết Hall sẵn sàng cân nhắc một thử thách mới trong sự nghiệp. Đây được xem là tín hiệu tích cực dành cho MU, đội bóng đang cần thêm những cầu thủ trẻ giàu năng lượng để phục vụ kế hoạch tái thiết lực lượng.

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không dễ dàng. Newcastle hiện định giá Hall khoảng 55 triệu bảng. Mức phí cao phản ánh tầm quan trọng của cầu thủ này trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân St James’ Park.

Ngoài MU, Bayern Munich cũng theo dõi sát tình hình của Hall. Đội bóng Đức vốn có truyền thống chiêu mộ những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu và xem hậu vệ người Anh là phương án tiềm năng cho hành lang trái trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè sắp bước vào giai đoạn nóng nhất, Lewis Hall có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý tại Premier League. Tại Premier League 2025/26, hậu vệ trẻ 21 tuổi ra sân 30 trận cho Newcastle, có được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo và là mắt xích không thể thiếu nơi hành lang của ''Chích chòe''.

