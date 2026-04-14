Tình tiết mới vụ Ronaldinho ngồi tù

Người phụ nữ bị cáo buộc cung cấp hộ chiếu giả cho Ronaldinho đã bị bắt và tạm giam, mở lại vụ bê bối từng gây chấn động bóng đá thế giới.

Hình ảnh Ronaldinho bị bắt tại Paraguay năm 2020.

Vụ việc liên quan đến Ronaldinho bất ngờ nóng trở lại khi Dalia Lopez, nghi phạm chính trong đường dây làm giấy tờ giả, bị bắt tại Asuncion (Paraguay) sau 6 năm trốn truy nã.

Ngay sau khi bị bắt ngày 2/4, bà bị tạm giữ và đến ngày 13/4, tòa án Paraguay quyết định tạm giam trước khi xét xử do lo ngại nguy cơ bỏ trốn.

Theo cáo buộc, Lopez cung cấp hộ chiếu Paraguay giả cho Ronaldinho và anh trai Roberto de Assis Moreira trong chuyến đi đến quốc gia này vào tháng 3/2020. Đây cũng là chuyến đi do chính bà đứng ra dàn xếp, với mục đích tham dự một sự kiện từ thiện dành cho trẻ em khó khăn.

Chỉ 2 ngày sau khi đặt chân đến Paraguay, Ronaldinho và anh trai bị bắt giữ vì sử dụng giấy tờ giả. Huyền thoại Brazil trải qua gần một tháng trong trại giam. Sau đó, anh bị quản thúc tại khách sạn ở Asuncion thêm 4 tháng nhờ nộp tiền bảo lãnh 1,6 triệu USD .

Điểm khó hiểu của vụ việc nằm ở chỗ công dân Brazil có thể nhập cảnh Paraguay mà không cần hộ chiếu, chỉ cần giấy tờ tùy thân. Đến nay, động cơ sử dụng giấy tờ giả của Ronaldinho vẫn chưa được làm rõ.

Quyết định tạm giam Lopez được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xử lý vụ án. Nhà chức trách Paraguay xác định đây là vụ việc liên quan đến tổ chức tội phạm, với những tình tiết phức tạp chưa được làm sáng tỏ.

Sau nhiều năm lắng xuống, vụ bê bối hộ chiếu giả của Ronaldinho một lần nữa thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, bộ phim tài liệu về Ronaldinho sắp được phát hành vào ngày 16/4 cũng hé lộ chi tiết về quãng thời gian ngồi tù này.

