Tiết lộ gây choáng về Ronaldinho

Cựu danh thủ Ronaldinho gây chú ý với lối sống ngoài sân cỏ trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt.

Bộ phim tài liệu về Ronaldinho chuẩn bị được vào ngày 16/4, hé lộ nhiều góc khuất trong sự nghiệp của một trong những tài năng đặc biệt nhất lịch sử bóng đá.

Trong đoạn giới thiệu, chi tiết gây chú ý nhất đến từ lời kể của Luis Fernandez, cựu HLV PSG. Ông cho biết Ronaldinho thường xuyên tiệc tùng vào đêm trước trận đấu và chỉ trở về nghỉ ngơi khi trời gần sáng. Đây là phần lý do khiến phong độ của danh thủ người Brazil không phải lúc nào cũng duy trì ổn định.

"Ronaldinho thường ra ngoài tiệc tùng vào đêm trước các trận đấu và không đi ngủ cho đến rạng sáng", ông Fernandez nói.

Dù vậy, lối sống ngoài sân cỏ không ngăn cản Ronaldinho tỏa sáng. Trong giai đoạn đỉnh cao, anh là biểu tượng của bóng đá tấn công với kỹ thuật và cảm hứng chơi bóng vượt trội. Bộ phim tài liệu tiếp tục khắc họa hình ảnh một cầu thủ vừa thiên tài, vừa khác biệt so với chuẩn mực thông thường.

Một trong những điểm nhấn khác là chia sẻ từ Lionel Messi, người từng thi đấu cùng Ronaldinho tại Barcelona. Siêu sao người Argentina nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh của đàn anh trong phòng thay đồ, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì nhận được sự hỗ trợ ngay từ những ngày đầu. Messi khẳng định Ronaldinho luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

Ronaldinho thời còn khoác áo Barcelona trong sự nghiệp.

Bên cạnh những ký ức đẹp, bộ phim cũng đề cập đến giai đoạn khó khăn trong cuộc đời Ronaldinho. Cựu cầu thủ từng bị giam giữ tại Paraguay do sử dụng giấy tờ giả. Trong chia sẻ của mình, anh cho biết kết bạn trong thời gian ở tù, khi cùng những người xung quanh chơi bóng và tập thể thao để vượt qua nghịch cảnh.

Tuy nhiên, điều khiến Ronaldinho đau đớn nhất lại không liên quan đến bóng đá. Anh thừa nhận khoảnh khắc mất mẹ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Đó là cú sốc lớn đối với người luôn xem gia đình là điểm tựa quan trọng nhất.

Ngoài những câu chuyện cá nhân, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Ronaldo Nazario, Neymar, Roberto Carlos, Carles Puyol, Luiz Felipe Scolari và Gilberto Silva.

Tác phẩm được kỳ vọng mang đến cái nhìn toàn diện hơn về Ronaldinho, không chỉ với tư cách một huyền thoại sân cỏ, mà còn là một con người với những lựa chọn, sai lầm và ký ức riêng phía sau ánh hào quang.

