Tương lai của Flick tại Barcelona

  • Thứ sáu, 17/4/2026 15:44 (GMT+7)
Dù vừa bị loại khỏi Champions League 2025/26 sau thất bại trước Atletico Madrid tại tứ kết. Barcelona vẫn muốn giữ chân Hansi Flick đến 2028, nhưng ông thì nghĩ khác.

Barcelona sớm lên kế hoạch giữ chân Hansi Flick sau mùa giải 2025/26, bất chấp việc đội bóng vừa dừng bước ở Champions League trước Atletico Madrid. Ban lãnh đạo CLB muốn gia hạn thêm một năm với nhà cầm quân người Đức, kéo dài hợp đồng từ 2027 lên 2028, kèm điều khoản tùy chọn thêm một mùa dựa trên thành tích.

Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, hai bên đạt thỏa thuận miệng. Mối quan hệ giữa Flick và ban lãnh đạo, gồm chủ tịch Joan Laporta, phó Chủ tịch Rafa Yuste và Giám đốc Thể thao Deco vẫn rất tốt. Người đại diện Pini Zahavi cũng đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quá trình đàm phán.

Chủ tịch Laporta vẫn đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia người Đức.

Dù vậy, Flick không muốn ký ngay lúc này. Ông cho rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp, khi Barcelona vẫn đang cạnh tranh danh hiệu La Liga. HLV 61 tuổi muốn chờ đến khi mùa giải kết thúc, để mọi đánh giá dựa trên kết quả thực tế.

Quan điểm của Flick khá rõ ràng. Ông không muốn bị nhìn nhận là tận dụng vị thế hiện tại để gia hạn. Nhà cầm quân người Đức muốn được đánh giá bằng những gì đội bóng thể hiện trên sân, thay vì cảm xúc hay áp lực từ phía CLB.

Barcelona hiện dẫn đầu La Liga với khoảng cách đáng kể so với Real Madrid. Đó là cơ sở để ban lãnh đạo tin tưởng vào Flick, ngay cả khi đội bóng vừa bị loại khỏi Champions League sau thất bại trước Atletico Madrid.

Ngoài việc gia hạn đến 2028, Barcelona còn muốn cài thêm điều khoản tùy chọn cho mùa 2028/29. Điều khoản này có thể được kích hoạt nếu Flick đạt những mục tiêu cụ thể, như vô địch La Liga.

Tuy nhiên, với Flick, mọi thứ cần diễn ra đúng thời điểm. Ông từng khẳng định sẽ chỉ bàn chuyện tương lai sau khi mùa giải khép lại. Barcelona hiểu rõ lập trường này và sẵn sàng chờ đợi.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.

Barca hay nhưng chưa đủ để vô địch

La Liga nằm trong tầm tay, nhưng Champions League vẫn là bài toán chưa có lời giải dưới thời Hansi Flick.

46:2762 hôm qua

Raphinha đối mặt án phạt nặng từ UEFA

Phát ngôn gây tranh cãi và hành động thiếu kiềm chế có thể khiến Raphinha bị UEFA treo giò ở Champions League mùa giải 2026/27.

46:2769 hôm qua

Mbappe vẫn bất lực trước Champions League

Thất bại tại tứ kết Champions League 2025/26 cũng là năm thứ 10 liên tục ngôi sao người Pháp lỡ hẹn với chức vô địch Châu Âu.

6 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Thái Viên

Hansi Flick Barcelona Champions League LaLiga

    Đọc tiếp

    Bao Duc: 'Real Madrid la ke thua cuoc te nhat' hinh anh

    Báo Đức: 'Real Madrid là kẻ thua cuộc tệ nhất'

    19 phút trước 17:42 17/4/2026

    0

    Một bài viết trên Die Welt gây tranh cãi khi chỉ trích Real Madrid là “kẻ thua cuộc tệ nhất”, sau khi đội bóng này bị Bayern Munich loại khỏi Champions League ở vòng tứ kết.

    Bayern Munich co dong thai tao bao hinh anh

    Bayern Munich có động thái táo bạo

    1 giờ trước 16:50 17/4/2026

    0

    Bayern Munich gây chú ý khi bổ nhiệm Magdalena Eriksson làm tuyển trạch viên cho đội nam, trong lúc cô vẫn thi đấu cho đội nữ của CLB.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

