Tương lai của Flick tại Barcelona

Dù vừa bị loại khỏi Champions League 2025/26 sau thất bại trước Atletico Madrid tại tứ kết. Barcelona vẫn muốn giữ chân Hansi Flick đến 2028, nhưng ông thì nghĩ khác.

Barcelona sớm lên kế hoạch giữ chân Hansi Flick sau mùa giải 2025/26, bất chấp việc đội bóng vừa dừng bước ở Champions League trước Atletico Madrid. Ban lãnh đạo CLB muốn gia hạn thêm một năm với nhà cầm quân người Đức, kéo dài hợp đồng từ 2027 lên 2028, kèm điều khoản tùy chọn thêm một mùa dựa trên thành tích.

Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, hai bên đạt thỏa thuận miệng. Mối quan hệ giữa Flick và ban lãnh đạo, gồm chủ tịch Joan Laporta, phó Chủ tịch Rafa Yuste và Giám đốc Thể thao Deco vẫn rất tốt. Người đại diện Pini Zahavi cũng đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quá trình đàm phán.

Chủ tịch Laporta vẫn đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia người Đức.

Dù vậy, Flick không muốn ký ngay lúc này. Ông cho rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp, khi Barcelona vẫn đang cạnh tranh danh hiệu La Liga. HLV 61 tuổi muốn chờ đến khi mùa giải kết thúc, để mọi đánh giá dựa trên kết quả thực tế.

Quan điểm của Flick khá rõ ràng. Ông không muốn bị nhìn nhận là tận dụng vị thế hiện tại để gia hạn. Nhà cầm quân người Đức muốn được đánh giá bằng những gì đội bóng thể hiện trên sân, thay vì cảm xúc hay áp lực từ phía CLB.

Barcelona hiện dẫn đầu La Liga với khoảng cách đáng kể so với Real Madrid. Đó là cơ sở để ban lãnh đạo tin tưởng vào Flick, ngay cả khi đội bóng vừa bị loại khỏi Champions League sau thất bại trước Atletico Madrid.

Ngoài việc gia hạn đến 2028, Barcelona còn muốn cài thêm điều khoản tùy chọn cho mùa 2028/29. Điều khoản này có thể được kích hoạt nếu Flick đạt những mục tiêu cụ thể, như vô địch La Liga.

Tuy nhiên, với Flick, mọi thứ cần diễn ra đúng thời điểm. Ông từng khẳng định sẽ chỉ bàn chuyện tương lai sau khi mùa giải khép lại. Barcelona hiểu rõ lập trường này và sẵn sàng chờ đợi.

