Raphinha đối mặt án phạt nặng từ UEFA

Phát ngôn gây tranh cãi và hành động thiếu kiềm chế có thể khiến Raphinha bị UEFA treo giò ở Champions League mùa giải 2026/27.

Raphinha lại tạo chú ý theo cái cách không ai mong muốn.

Raphinha đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi UEFA mở cuộc xem xét liên quan đến những phát ngôn và hành vi của cầu thủ này sau trận Barcelona thua Atletico ở tứ kết Champions League.

Sau trận lượt về tứ kết Champions League tại Metropolitano, tiền vệ người Brazil không giấu sự bức xúc. Anh thẳng thắn gọi đây là một “trận đấu bị cướp”, ám chỉ công tác trọng tài. Phát biểu này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của UEFA, tổ chức vốn nổi tiếng với việc giám sát chặt chẽ mọi diễn biến trước, trong và sau trận đấu.

Hành động và phát ngôn thiếu chuẩn mực đang khiến Raphinha đối mặt với án phạt nặng từ UEFA.

Theo thông lệ, những phát ngôn mang tính công kích trọng tài luôn bị xử lý nghiêm. Trường hợp của Neymar là ví dụ điển hình. Ngôi sao Brazil từng nhận án treo giò 3 trận vì chỉ trích công tác điều hành trận đấu với cách diễn đạt tương tự. Điều đó khiến nguy cơ Raphinha đối mặt án phạt nặng trở nên rõ ràng hơn.

Không chỉ dừng ở phát biểu, hành động của Raphinha trên sân cũng bị đưa vào diện xem xét. Cầu thủ này có những cử chỉ hướng về phía khán đài, trong bối cảnh anh thậm chí không góp mặt trong danh sách thi đấu. UEFA đặc biệt nhạy cảm với các hành vi mang tính khiêu khích hoặc thiếu tôn trọng khán giả.

Tiền lệ đã xuất hiện ngay mùa trước, khi Antonio Rudiger, Kylian Mbappé và Dani Ceballos đều bị xử phạt vì những hành động tương tự sau trận Atletico Madrid bị Real Madrid loại khỏi Champions League. Thậm chí, UEFA từng ra án phạt dựa trên các bài đăng mạng xã hội, cho thấy phạm vi kiểm soát không chỉ giới hạn trên sân cỏ.

Trong bối cảnh đó, khả năng Raphinha bị treo giò ở những trận đầu Champions League mùa tới là rất lớn. Quyết định cuối cùng vẫn đang chờ UEFA đưa ra, nhưng thông điệp thì đã rõ: mọi hành vi và phát ngôn vượt chuẩn mực đều phải trả giá.

