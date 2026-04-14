Phản ứng của Yamal khi được nói hay nhất thế giới

  • Thứ ba, 14/4/2026 14:00 (GMT+7)
Lamine Yamal không bận tâm việc được coi là cầu thủ hay nhất thế giới, mà chỉ hướng tới tứ kết lượt về Champions League trên sân Atletico Madrid rạng sáng 15/4.

Yamal là niềm hy vọng số một của Barcelona lúc này.

Trước trận đấu quan trọng, khi được hỏi có phải là cầu thủ hay nhất thế giới không, Yamal đưa ra phát biểu ngắn gọn: "Tôi không quan tâm. Điều đó không mang lại danh hiệu nào cả. Tôi chỉ quan tâm đến màn ngược dòng vào ngày mai".

Yamal chọn cách đặt trọng tâm vào thực tế. Barcelona đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn và mọi ánh nhìn đổ dồn vào những cá nhân có thể tạo đột biến. Với cầu thủ sinh năm 2007, những danh xưng chỉ là thứ yếu, còn kết quả trên sân mới là điều quyết định.

Yamal, Barcelona anh 1

Phát biểu dí dỏm nhưng cũng đầy chững chạc của sao trẻ người Tây Ban Nha.

Trong cuộc trò chuyện với Canal Plus, Yamal cũng cho thấy một góc nhìn thoải mái, thậm chí pha chút dí dỏm. "Tôi cảm thấy rất ổn! Hãy xem liệu Diego Simeone có giúp tôi một chút và để tôi được chơi một đối một vào ngày mai không".

Câu nói của Yamal nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ để hình dung thử thách phía trước, khi đối thủ sở hữu hệ thống phòng ngự kỷ luật bậc nhất châu Âu và luôn dành cho anh sự ''chăm sóc'' đặc biệt.

Ở tuổi 19, Yamal gây ấn tượng bằng kỹ năng và sự điềm tĩnh. Anh sẵn sàng lĩnh xướng hàng công những thời điểm căng thẳng, nhưng không để bản thân bị cuốn theo áp lực truyền thông. Đó là điều hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ.

Barcelona cần một chiến thắng cách biệt 3 bàn để đi tiếp. Và trong bức tranh ấy, Yamal có thể không cần là cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng lại là điểm tựa lớn nhất của ''Blaugrana''.

Ở lượt đi, Barcelona thua Atletico Madrid 0-2 tại Camp Nou.

Thái Viên

Yamal Barcelona Champions League

