Barcelona thở phào vì Pedri

  • Thứ năm, 9/4/2026 20:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc Pedri không gặp chấn thương nghiêm trọng mang đến cú hích lớn cho Barcelona trước trận lượt về đầy áp lực với Atletico Madrid tại Champions League 2025/26.

Barcelona đón tin tích cực khi Pedri được xác nhận đủ thể trạng để ra sân ở trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 15/4. Đây là tín hiệu rất quan trọng với đội bóng xứ Catalonia, trong bối cảnh họ vừa trải qua một trận thua nhiều tổn thất ở lượt đi.

Trước đó, Pedri khiến người hâm mộ lo lắng khi không thể thi đấu hiệp hai. Tiền vệ người Tây Ban Nha rời sân đúng thời điểm Barcelona gặp bất lợi, đặc biệt sau tấm thẻ đỏ của Pau Cubarsi ở phút 43. Sự vắng mặt của anh khiến tuyến giữa mất đi khả năng kiểm soát nhịp độ, kéo theo việc thế trận dần tuột khỏi tay đội chủ sân Camp Nou.

HLV Hansi Flick xác nhận sau trận rằng ông buộc phải rút Pedri ra nghỉ vì vấn đề thể chất. Theo AS, cầu thủ sinh năm 2002 cảm thấy đau ở vùng cơ đùi sau và chủ động báo với ban huấn luyện. Đội ngũ y tế lập tức can thiệp để tránh rủi ro nặng hơn.

Những ngày sau đó, tình trạng của Pedri trở thành mối quan tâm lớn. Với tiền sử chấn thương, nguy cơ anh phải nghỉ dài hạn từng khiến Barcelona đối diện khả năng xáo trộn tuyến giữa. Vì thế, đội bóng chọn cách tiếp cận thận trọng, không vội vàng sử dụng cầu thủ khi chưa đảm bảo thể trạng.

Kết quả kiểm tra cuối cùng mang lại sự yên tâm. Pedri không gặp tổn thương nghiêm trọng và đã sẵn sàng trở lại đúng thời điểm Barcelona cần nhất. Sự hiện diện của anh hứa hẹn giúp đội bóng cải thiện khả năng kiểm soát bóng, điều họ đánh mất trong phần lớn thời gian thi đấu thiếu người ở lượt đi.

Bên cạnh Pedri, Barcelona còn có thêm phương án hỗ trợ với Frenkie de Jong và Marc Casado. Tuy nhiên, vai trò của Pedri vẫn mang tính then chốt trong cách vận hành lối chơi.

Trận lượt về không chỉ là cơ hội sửa sai, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh. Và với Pedri trở lại, Barcelona có thêm điểm tựa để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Thái Viên

AS

Pedri Barcelona Champions League Atletico Madrid

