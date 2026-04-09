Giọt nước mắt bất lực của Gavi

  • Thứ năm, 9/4/2026 19:00 (GMT+7)
Khoảnh khắc đáng chú ý của tiền vệ người Tây Ban Nha trong thất bại của Barcelona trước Atletico Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League đang thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc Gavi kéo áo che mặt để giấu những giọt nước mắt trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trận tứ kết lượt đi giữa Barcelona và Atletico rạng sáng 9/4. Đó không chỉ là nỗi buồn cá nhân, mà còn cho thấy áp lực và khát khao của một cầu thủ trẻ khi đứng ở sân chơi lớn.

Sau khi mất người, Barcelona buộc phải thay đổi cách chơi. Đội bóng của Hansi Flick phải chấp nhận mạo hiểm hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Gavi vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi. Anh chơi năng nổ, không ngại va chạm và di chuyển liên tục để giữ nhịp tuyến giữa.

Sau trận, HLV Flick không giấu sự hài lòng. Ông cho biết Gavi “đã làm hết sức” và đặc biệt “chơi rất tốt trong hiệp hai”. Những lời khen này cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của tiền vệ sinh năm 2004, ngay cả khi đội bóng gặp bất lợi.

Không chỉ riêng Gavi, Flick cũng đánh giá cao nỗ lực chung của toàn đội. Dù chơi thiếu người, Barcelona vẫn có lúc kiểm soát được bóng, vẫn cố gắng triển khai lối chơi quen thuộc và tạo ra một vài cơ hội.

Tuy nhiên, ở đẳng cấp này, tinh thần thôi là chưa đủ. Việc thiếu người khiến Barcelona lộ nhiều khoảng trống hơn, khả năng duy trì áp lực cũng giảm dần. Và họ phải trả giá ở những thời điểm quan trọng.

Trong bức tranh đó, hình ảnh Gavi bật khóc không chỉ là cảm xúc cá nhân. Nó phản ánh một trận đấu mà Barcelona đã nỗ lực đến giới hạn, nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi kết quả. Dù vậy, màn trình diễn này vẫn để lại hy vọng cho người hâm mộ về khả năng lội ngược dòng, điều Barcelona từng làm nhiều lần trong quá khứ.

Atletico Madrid biến Camp Nou thành sân khấu riêng như thế nào? Chiến thắng 2-0 trước Barcelona tại trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League 25/26 ngay tại sân khách giúp Atletico Madrid có nhiều lợi thế cho trận lượt về sau đây 1 tuần.

Thái Viên

Gavi Barcelona Champions League Atletico Madrid

    Đọc tiếp

    Chien thang thuyet phuc cua PSG hinh anh

    Chiến thắng thuyết phục của PSG

    6 giờ trước 13:48 9/4/2026

    0

    Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.

    Bayern khai hoan, Real Madrid lo gioi han hinh anh

    Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn

    10:42 8/4/2026 10:42 8/4/2026

    0

    Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.

    Arda Turan va phep mau Shakhtar hinh anh

    Arda Turan và phép màu Shakhtar

    22 phút trước 19:00 9/4/2026

    0

    Giữa bối cảnh chiến tranh, Shakhtar Donetsk vẫn duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Arda Turan.

