Arsenal trả giá thế nào cho giấc mơ Champions League?

Arsenal góp mặt ở trận chung kết Champions League 2025/26 là thành quả của một quá trình đầu tư mạnh mẽ, kéo dài nhiều năm dưới thời HLV Mikel Arteta.

Arsenal trả giá đắt cho giấc mơ Champions League.

Theo thống kê, Arsenal hiện là câu lạc bộ có mức thâm hụt chuyển nhượng lớn thứ hai thế giới trong 5 năm qua. Đội chủ sân Emirates chi nhiều hơn thu tới 769 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, chỉ xếp sau Manchester United với mức âm 780 triệu euro.

Con số này phản ánh rõ chiến lược xây dựng đội hình của Arsenal. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, "Pháo thủ" đã chi khoảng 295 triệu euro để mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres và Noni Madueke. Trong khi đó, số tiền thu về từ hoạt động bán cầu thủ chỉ đạt vỏn vẹn 13 triệu euro.

Xu hướng chi tiêu mạnh tay đã được duy trì xuyên suốt triều đại của Arteta. Mỗi mùa, Arsenal đều đầu tư hàng trăm triệu euro nhằm nâng cấp đội hình. Kể từ mùa 2019/20, tổng chi tiêu của đội bóng luôn ở mức rất cao, trong khi doanh thu từ bán cầu thủ lại khá khiêm tốn.

Tân binh đắt giá Eze giúp Arsenal cạnh tranh mọi danh hiệu.

Thay vì bán đi những ngôi sao quan trọng để cân bằng tài chính, Arsenal chọn giữ lại bộ khung tốt nhất và tiếp tục bổ sung những nhân tố phù hợp triết lý của Arteta. Chính chiến lược này đã giúp chất lượng đội hình được nâng tầm đáng kể, biến Arsenal từ một đội bóng cạnh tranh suất dự Champions League trở thành ứng viên cho những danh hiệu lớn.

Kể từ khi Andrea Berta đảm nhận vai trò Giám đốc Thể thao, Arsenal cũng bắt đầu chú trọng hơn đến việc tối ưu hóa nguồn thu từ chuyển nhượng. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của đội bóng vẫn là duy trì sức mạnh đội hình để chinh phục những mục tiêu cao nhất.

Giờ đây, với tấm vé dự chung kết Champions League cùng chức vô địch Premier League vừa giành được, Arsenal chứng minh rằng những khoản đầu tư khổng lồ trong nhiều năm qua đã mang lại thành quả tương xứng.

