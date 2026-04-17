Mbappe vẫn bất lực trước Champions League

  • Thứ sáu, 17/4/2026 12:00 (GMT+7)
Thất bại tại tứ kết Champions League 2025/26 cũng là năm thứ 10 liên tục ngôi sao người Pháp lỡ hẹn với chức vô địch Châu Âu.

Duy trì phong độ đỉnh cao là chưa đủ để Mbappe chinh phục Châu Âu.

Hành trình Champions League mùa này của Kylian Mbappe khép lại sau thất bại tại tứ kết lượt về trước Bayern Munich hôm 16/4. Đây đã là năm thứ 10 trong sự nghiệp trong hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá nhất châu Âu của tiền đạo người Pháp.

Mbappe vẫn quá vô duyên với Champions League.

Việc rời PSG để gia nhập Real Madrid từng được xem là bước đi “nhanh nhất” đến Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu 15 danh hiệu và đã vô địch 4 lần trong giai đoạn Mbappe còn chơi tại Pháp. Tuy nhiên, thực tế không đi theo kỳ vọng. Hai mùa đầu tại Madrid, Mbappe đều không thể tiến xa hơn tứ kết.

Ở tuổi 27, anh tiếp tục góp mặt trong danh sách những huyền thoại chưa từng vô địch Champions League như Ronaldo Nazario, Gianluigi Buffon hay Zlatan Ibrahimovic. Một nghịch lý rõ ràng với cầu thủ đã ghi 70 bàn sau 98 trận tại giải đấu này.

Đỉnh cao của Mbappe ở Champions League đến từ mùa giải đặc biệt năm 2020, khi PSG vào chung kết tại Lisbon. Nhưng bàn thắng duy nhất của Kingsley Coman trong trận đấu với Bayern Munich đã dập tắt giấc mơ của anh và các đồng đội.

Trong màu áo Monaco và PSG, Mbappe từng 4 lần vào bán kết. Trái lại, tại Real Madrid, anh vẫn chưa thể chạm đến cột mốc này sau hai mùa. Trước khi rời Paris, anh cũng dừng bước ở bán kết trước Borussia Dortmund, lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết tại London.

Xuyên suốt hành trình Champions League, Mbappe đã làm việc với 9 HLV khác nhau, từ Leonardo Jardim đến Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Arbeloa. Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện phần nào phản ánh hành trình nhiều biến động của anh.

Sau khi Real Madrid bị loại và không còn cơ hội cạnh tranh La Liga, tương lai gần của Mbappe tiếp tục gắn với dấu hỏi. Mùa giải tới, anh nhiều khả năng sẽ bước vào chiến dịch Champions League thứ 11 với một HLV mới, trong nỗ lực phá bỏ lời nguyền vẫn đang đeo bám sự nghiệp.

Thái Viên

