'Lời nguyền' chung kết Champions League gây chú ý

Trước thềm chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG đêm 30/5, người hâm mộ lại nhắc đến một thống kê đầy thú vị đã tồn tại suốt hơn một thập kỷ qua.

Arsenal hay PSG sẽ phá vỡ "lời nguyền" ở chung kết Champions League?

Kể từ trận chung kết năm 2014 giữa Real Madrid và Atletico Madrid, đội nào ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu cuối cùng của Champions League cũng chính là đội nâng cao chiếc cúp danh giá.

Lần gần nhất một đội ghi bàn trước nhưng không thể vô địch diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) cách đây 12 năm. Atletico dẫn trước nhờ pha lập công của Diego Godin và tưởng như đã ở rất gần chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, bàn gỡ ở phút bù giờ cuối hiệp hai của Sergio Ramos đã thay đổi tất cả. Sau đó, Real Madrid thắng đậm 4-1 trong hiệp phụ để hoàn tất kỳ tích "La Decima" lịch sử.

Kể từ thời điểm đó, "lời nguyền ghi bàn trước" ở các trận chung kết Champions League xuất hiện và liên tục lặp lại. Barcelona đăng quang năm 2015 sau khi Ivan Rakitic mở tỷ số trước Juventus. Một năm sau, chính Ramos là người ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết với Atletico và Real tiếp tục lên ngôi sau loạt luân lưu.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mohamed Salah, Kai Havertz, Rodri và Achraf Hakimi đều là những cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong các trận chung kết gần đây, giúp đội bóng của họ trở thành nhà vô địch.

Ronaldo giúp Real bội thu danh hiệu Champions League, và anh là một trong những cầu thủ mở tỷ số ở chung kết các năm gần đây.

Ngoài ra, chung kết Champions League còn chứng kiến một thống kê đáng chú ý khác kể từ năm 2018. Trong trận đấu quyết định danh hiệu vô địch giữa Real Madrid và Liverpool tại Kyiv, Sadio Mane là cầu thủ gần nhất ghi bàn cho đội thua cuộc ở một trận chung kết Champions League.

Kể từ đó, các trận chung kết đều khép lại với việc chỉ có một đội ghi bàn. Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Manchester City và PSG đều giữ sạch lưới trong ngày đăng quang. Điều này khiến nhiều người gọi đây là "lời nguyền Mane", khi không đội á quân nào có thể chọc thủng lưới nhà vô địch trong suốt nhiều năm qua.

Người hâm mộ đặt dấu hỏi rằng ở trận chung kết đêm 30/5, Arsenal hay PSG liệu có thể phá vỡ "lời nguyền" này.

