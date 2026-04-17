Mourinho cảnh báo Real Madrid về Mbappe, Vinicius

Jose Mourinho cho rằng Real Madrid cần nhanh chóng kiểm soát cái tôi của các ngôi sao sau khi bị loại khỏi Champions League.

HLV Jose Mourinho cảnh báo nguy cơ mất cân bằng xoay quanh hai ngôi sao Vinicius Junior và Kylian Mbappe.

“Bây giờ chúng ta đang bước vào vấn đề nhạy cảm. Khi bạn có những cầu thủ lớn, cái tôi lớn, sau một thất bại lớn, mọi thứ trở nên rất mong manh”, Mourinho nhận định.

Theo cựu HLV Real Madrid, việc Vinicius và Mbappe đều muốn giữ vai trò trung tâm là điều dễ hiểu. Ông cho rằng mọi cầu thủ hàng đầu đều tin đội bóng nên vận hành xung quanh mình.

Tuy nhiên, Mourinho nhấn mạnh bóng đá đỉnh cao không thể tồn tại nếu thiếu trật tự rõ ràng. “Bạn không thể có hai vị vua trong cùng một đội mà không có cấu trúc, không có quy tắc và không có thứ bậc”, ông nói.

Real Madrid vừa trải qua cú sốc khi dừng bước ở Champions League, giải đấu luôn được xem là mục tiêu số một của CLB. Thất bại này khiến áp lực tại Bernabeu gia tăng, đặc biệt khi đội bóng cũng gặp khó trong cuộc đua tại La Liga.

Mourinho cho rằng sau những trận thua lớn, sự thất vọng thường bộc lộ rõ trong phòng thay đồ. Đó có thể là ngôn ngữ cơ thể, thái độ hoặc những trao đổi căng thẳng giữa các cầu thủ.

“Trong phòng thay đồ, mọi người đều nhìn thấy điều đó”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Theo Mourinho, đây là thời điểm ban huấn luyện phải thể hiện vai trò kiểm soát tuyệt đối. Nếu không xử lý sớm, những vấn đề nhỏ có thể phát triển thành mâu thuẫn lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến tập thể.

“Huấn luyện viên phải rất mạnh mẽ. Nếu bạn không kiểm soát điều này từ sớm, nó sẽ chia rẽ đội bóng”, ông nhấn mạnh.

Mourinho cũng đưa ra thông điệp cuối cùng dành cho Real Madrid: “Tài năng giúp bạn thắng các trận đấu, nhưng sự hài hòa giúp bạn giành danh hiệu”.

Phát biểu này được xem là lời cảnh báo dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong giai đoạn chuẩn bị tái thiết sau mùa giải thất vọng. Với dàn sao hàng đầu, Real Madrid không thiếu chất lượng chuyên môn. Điều họ cần lúc này là tìm lại sự cân bằng trong phòng thay đồ.