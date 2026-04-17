Xác định cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid

David Alaba sẽ trở thành cái tên đầu tiên rời Real Madrid trong hè 2026, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không gia hạn hợp đồng với hậu vệ người Áo.

Alaba và cả Rudiger khả năng cao chia tay "Los Blancos".

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, quyết định được ban lãnh đạo Real Madrid thông qua. Alaba ra đi theo dạng tự do khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa. Thực tế, kịch bản này sớm được dự báo từ năm ngoái và nhiều CLB bắt đầu tiếp cận nhằm thuyết phục trung vệ 33 tuổi.

Gia nhập Real Madrid vào hè 2021 theo dạng tự do từ Bayern Munich, Alaba nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của một trong những hậu vệ hàng đầu châu Âu. Sự đa năng với việc có thể chơi trung vệ lẫn hậu vệ trái giúp anh trở thành quân bài chiến lược trong giai đoạn đầu khoác áo "Los Blancos".

Trong màu áo Real, Alaba giành 2 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu Champions League, nối dài bảng thành tích vốn rất đồ sộ từ thời còn chơi bóng tại Bayern. Tuy nhiên, những mùa gần đây chứng kiến sự sa sút rõ rệt của Alaba do chấn thương.

Việc thường xuyên vắng mặt khiến vai trò trong đội hình ngày càng mờ nhạt, buộc Real Madrid phải đưa ra quyết định dứt khoát. Romano nhấn mạnh: "David Alaba và Real Madrid sẽ chia tay nhau vào cuối mùa. Cầu thủ sẽ tìm kiếm một trải nghiệm mới sau quãng thời gian thi đấu tại Đức và Tây Ban Nha".

Tương tự, hai trụ cột khác ở hàng thủ là Antonio Rudiger và Dani Carvajal sẽ hết hạn hợp đồng trong hè này. Cả hai khả năng nối gót Alaba ra đi. Thậm chí, HLV Arbeloa cũng có nguy cơ bị sa thải.

Những động thái này mở màn cho cuộc tái cấu trúc toàn diện tại Bernabeu, khi Real Madrid trải qua mùa giải 2025/26 trắng tay.

