Mâu thuẫn gay gắt sau thất bại của Real Madrid
Tiền vệ Arda Guler cùng đồng đội ở Real Madrid chất vấn trọng tài Slavko Vincic sau thất bại 3-4 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.
Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.
Màn đại tiệc tấn công tại lượt về tứ kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với việc Bayern Munich đi tiếp. Song những diễn biến của trận đấu này chắc chắn vẫn sẽ được người hâm mộ nhắc đến.
