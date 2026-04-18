Real Madrid bị dạy cho một bài học

Cựu phát ngôn viên của Barcelona, Toni Freixa khẳng định thẻ đỏ dành cho Eduardo Camavinga hoàn toàn xứng đáng, đồng thời chỉ trích phản ứng của Real Madrid là biểu hiện của sự kiêu ngạo.

Real bị loại ở tứ kết Champions League sau trận đấu tranh cãi với Bayern Munich.

Trên sân Allianz Arena, tiền vệ người Pháp bị truất quyền thi đấu ở phút 86 khiến Real Madrid chỉ còn 10 người. Luis Diaz và Michael Olise ghi liên tiếp 2 bàn, định đoạt cục diện trận đấu. Ngay sau trận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phản ứng dữ dội, cho rằng chiếc thẻ đỏ là quá nặng và không phù hợp với diễn biến thực tế.

Dù vậy, cá nhân Camavinga lên tiếng nhận trách nhiệm. Trên mạng xã hội, anh gửi lời xin lỗi tới đồng đội và người hâm mộ: "Tôi chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả".

Trong chương trình bình luận trên El Chiringuito, Freixa thẳng thắn bảo vệ quyết định của trọng tài. Ông cho rằng đó là "bài học về sự kiêu ngạo" dành cho Real Madrid, đồng thời chỉ trích những lập luận bênh vực đội bóng này là phi lý.

"Những lập luận dùng để phản đối chiếc thẻ đỏ thật phi lý. Có luật rõ ràng rằng cầm bóng, trì hoãn trận đấu, ngăn đối phương thực hiện ném biên thì phải nhận thẻ. Luật áp dụng cho tất cả, không có ngoại lệ", ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bình luận viên Jota Jordi cho rằng Real Madrid còn được hưởng lợi ở những tình huống khác trong trận đấu. Trong khi đó, cựu chủ tịch Barcelona Joan Gaspart lại hướng sự chú ý sang cuộc đua La Liga, kêu gọi đội bóng xứ Catalonia tập trung tối đa cho mục tiêu vô địch.

Hiện tại, Barcelona hơn Real Madrid 9 điểm khi La Liga chỉ còn 7 vòng đấu. Do đó, khả năng cao "Los Blancos" sẽ trải qua mùa giải thứ 2 liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường.

