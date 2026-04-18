Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bayern làm Real Madrid vỡ mộng

  • Thứ bảy, 18/4/2026 12:00 (GMT+7)
Hy vọng về việc chứng kiến Michael Olise khoác lên mình màu áo Real Madrid dường như đã khép lại.

Real sẵn sàng chi đậm cho Michael Olise.

Theo DefensaCentral, Bayern Munich thể hiện lập trường kiên quyết về tương lai của Olise. Ban lãnh đạo đội bóng nước Đức khẳng định Olise là nhân tố không thể động đến trong dự án thể thao của họ và từ chối mọi nỗ lực đàm phán từ phía Real Madrid.

Thông điệp từ Allianz Arena rất rõ ràng: Michael Olise là vô giá và không phải để bán trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sự khước từ thẳng thừng này là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid từng xác định Olise là mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết bài toán bên hành lang phải, vị trí vốn đang gây ra nhiều lo ngại do phong độ thiếu ổn định và chấn thương của các trụ cột hiện tại. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây đột biến cao, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich hoàn toàn phù hợp với triết lý tấn công mà Real đang xây dựng.

Việc bỏ lỡ mục tiêu hàng đầu buộc Real Madrid phải nhanh chóng thay đổi chiến lược. "Los Blancos" đang cân nhắc giữa việc đầu tư vào những tài năng trẻ tiềm năng hoặc tìm kiếm những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường quốc tế, dù không có lựa chọn nào thực sự rõ ràng như Olise.

Về phía Bayern Munich, việc giữ chân thành công Olise cho thấy tham vọng bảo vệ sức mạnh đội hình trước sự chèo kéo của các "ông lớn" châu Âu.

Olise sẽ tiếp tục là trụ cột tại Bundesliga, trong khi Real Madrid sẽ phải tự đổi mới và tìm kiếm những phương án thay thế khả dĩ để duy trì sức cạnh tranh tại La Liga cũng như đấu trường châu lục.

Real Real Olise Bayern

    Đọc tiếp

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý