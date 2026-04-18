Nghịch lý của Mendy ở Real Madrid

Ferland Mendy liên tục chấn thương nhưng vẫn là lá chắn khó xuyên phá nhất của Real Madrid ở những trận cầu lớn.

Mendy là chốt chặn đáng tin cậy của Real ở những trận đấu lớn.

Ferland Mendy tiếp tục là trường hợp đặc biệt của Real Madrid. Hậu vệ người Pháp thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng mỗi khi trở lại, anh vẫn chứng minh giá trị phòng ngự thuộc hàng hiếm của bóng đá châu Âu.

Theo thống kê từ Opta, cầu thủ gần nhất rê bóng qua Mendy trong tình huống một đối một là một cầu thủ của Girona ở trận đấu La Liga diễn ra vào tháng 12/2024. Kể từ thời điểm đó, Mendy trải qua 21 trận chính thức cho Real Madrid tại La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League mà không bị bất kỳ đối thủ nào vượt qua trong hoàn cảnh tương tự.

Đó là con số ấn tượng nếu đặt cạnh thực tế Mendy gần như không thể duy trì nhịp ra sân ổn định. Mùa này, anh nhiều lần tái phát vấn đề cơ bắp và hiếm khi thi đấu liên tiếp quá hai trận. Cứ sau một lần trở lại, nỗi lo chấn thương lại xuất hiện.

Ở cuộc đối đầu với Manchester City tại Bernabeu, Mendy chơi nổi bật trong hiệp một nhưng phải rời sân sớm vì thêm một chấn thương khác. Sau đó lại là vòng lặp quen thuộc: nghỉ thi đấu, hồi phục và chạy đà cho trận cầu lớn kế tiếp.

Chính sự thiếu ổn định đó khiến HLV Alvaro Arbeloa buộc phải xoay tua bằng Carreras và Fran Garcia ở hành lang trái. Tuy nhiên, mỗi khi Mendy đạt trạng thái thể lực đủ tốt cho các trận đánh lớn, niềm tin gần như luôn thuộc về anh.

Tại Allianz Arena hồi giữa tuần, Mendy được xếp đá chính trước Bayern Munich dù thiếu cảm giác thi đấu. Đối thủ trực tiếp của anh là Michael Olise, cầu thủ chạy cánh có phong độ cao bậc nhất mùa này. Dẫu vậy, ngôi sao bên phía Bayern không thể vượt qua Mendy dù chỉ một lần trong các pha đối mặt.

Real Madrid sau cùng vẫn bị loại bởi thẻ đỏ của Eduardo Camavinga cùng hai bàn thua muộn. Nhưng hành lang trái không phải điểm yếu của họ tại Munich. Trái lại, đó là khu vực hiếm hoi mang đến sự chắc chắn.

Mendy vì thế vẫn là nghịch lý đặc biệt của Real Madrid. Cơ thể mong manh trước lịch thi đấu dày đặc, nhưng gần như bất khả xâm phạm mỗi khi bước vào những trận cầu quyết định. Ít người ra sân đều đặn như anh, nhưng cũng không nhiều hậu vệ tạo cảm giác an tâm lớn đến vậy.

