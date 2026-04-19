Bayern được đối thủ dâng chức vô địch Bundesliga

Đêm 18/4, Dortmund thua Hoffenheim 1-2 ở vòng 30, qua đó mở ra cơ hội không thể tốt hơn để Bayern Munich sớm về đích ở giải quốc nội.

Kane sắp có chức vô địch quốc gia thứ 2.

Chủ nhân chức vô địch Bundesliga 2025/26 khả năng cao lộ diện ngay sau trận đấu giữa Bayern Munich và Stuttgart lúc 22h30 đêm nay (19/4). Chỉ cần giành điểm trên sân nhà, Bayern sẽ chính thức đăng quang, do hơn Dortmund ít nhất 13 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 lượt trận.

Thậm chí, ngay cả khi thầy trò HLV Vincent Kompany thua với cách biệt không quá lớn trong cả 5 trận còn lại, đĩa bạc cũng khó thoát khỏi tay CLB xứ Bavaria, bởi hiệu số lúc này giữa Bayern và Dortmund là quá chênh lệch (+78 so với +30). Để lật đổ đại kình địch và vô địch bằng hiệu số, Dortmund phải ghi khoảng 10 bàn mỗi trận, điều gần như không thể xảy ra.

Harry Kane cùng đồng đội đang thể hiện sức mạnh hủy diệt với kỷ lục 105 bàn thắng, trong đó có hơn một nửa được ghi tại thánh địa Allianz Arena. Lịch sử cũng ủng hộ chủ nhà khi họ là đội giành nhiều chiến thắng trước Stuttgart nhất trong lịch sử giải đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, Stuttgart cũng đang trải qua mùa giải ấn tượng nhất trong nhiều thập kỷ và quyết tâm bảo vệ vị trí trong top 4. Dù sở hữu hàng công đáng gờm với kỷ lục 18 trận sân khách liên tiếp ghi bàn, nhưng lỗ hổng nơi hàng thủ là bài toán khó với Sebastian Hoeness khi họ thường xuyên để lọt lưới trên 2 bàn khi xa nhà.