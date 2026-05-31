Tiếc cho Arsenal

Nỗi đau ở Budapest có thể kéo dài nhiều ngày, nhưng nó không làm thay đổi một sự thật: Arsenal đang tiến gần hơn bao giờ hết tới đỉnh cao châu Âu.

Arsenal gục ngã ở chung kết Champions League.

Mikel Arteta chỉ dùng một từ để mô tả cảm xúc sau trận chung kết Champions League: "Đau đớn". Khó có từ nào chính xác hơn.

Arsenal bước vào đêm Budapest với giấc mơ hoàn tất mùa giải vĩ đại nhất lịch sử hiện đại của CLB. Họ vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Họ bất bại suốt hành trình Champions League. Họ chỉ còn cách chiếc cúp danh giá nhất châu Âu một trận đấu.

Nhưng rồi PSG xuất hiện. Sau 120 phút căng thẳng và một loạt luân lưu nghiệt ngã, Arsenal gục ngã ngay trước vạch đích. Các cầu thủ đổ gục xuống sân. Gabriel Magalhaes ôm đầu sau cú sút hỏng. Những giọt nước mắt xuất hiện trên khán đài lẫn trong khu vực kỹ thuật.

Đó là hình ảnh quen thuộc của những đội bóng thất bại trong các trận chung kết lớn. Nhưng nếu chỉ nhìn vào nỗi buồn ấy, người ta sẽ bỏ lỡ câu chuyện quan trọng hơn.

Arsenal thua trận chung kết. Tuy nhiên, Arsenal không phải đội bóng thất bại.

Budapest là điểm kết thúc hay điểm khởi đầu?

Trong nhiều năm, Arsenal thường bị xem là đội bóng thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Họ từng nhiều lần gục ngã trong cuộc đua vô địch Premier League. Họ từng vật lộn để trở lại Champions League. Họ từng bị nghi ngờ về khả năng cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Mikel Arteta đã giúp Arsenal trưởng thành hơn.

Nhưng mùa giải 2025/26 đã thay đổi rất nhiều điều. Arsenal vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004. Họ tiến vào trận chung kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2006. Họ bất bại trong thời gian thi đấu chính thức của toàn bộ chiến dịch châu Âu.

Những thành tích ấy không đến từ may mắn. Chúng đến từ sự trưởng thành của một tập thể.

Bukayo Saka giờ đã trở thành thủ lĩnh thực thụ. Declan Rice là một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. William Saliba và Gabriel Magalhaes tạo thành cặp trung vệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó là một thế hệ trẻ đầy hứa hẹn đang chờ cơ hội bứt phá.

Myles Lewis-Skelly đã đá chính ở trận chung kết Champions League khi mới 19 tuổi. Ethan Nwaneri vẫn còn cả tương lai phía trước. Max Dowman và Marli Salmon mới chỉ 16 tuổi. Đó là nền móng mà không nhiều CLB ở châu Âu sở hữu.

Vì thế, Budapest có thể là điểm kết thúc của một giấc mơ, nhưng cũng có thể là điểm khởi đầu cho những thành công lớn hơn. Arteta hiểu điều đó. Chính vì thế, thay vì chìm trong thất vọng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã lập tức nói về mùa giải tiếp theo.

Ông hiểu Arsenal chưa hoàn hảo. Ông cũng hiểu đội bóng cần thêm những bản hợp đồng mới để nâng cấp chất lượng đội hình. Nhưng quan trọng hơn, ông hiểu Arsenal đã chứng minh họ thuộc về nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu.

Nỗi đau có thể trở thành nhiên liệu

Những đội bóng vĩ đại thường được tạo ra từ thất bại. Manchester United của Alex Ferguson từng thua đau ở châu Âu trước khi thống trị lục địa già. Liverpool của Jurgen Klopp từng gục ngã ở Kyiv năm 2018 trước khi trở lại mạnh mẽ và vô địch một năm sau đó.

Arsenal có thể đang đứng trước một ngã rẽ tương tự. Nỗi đau từ Budapest sẽ không biến mất trong một sớm một chiều. Nó sẽ theo các cầu thủ suốt mùa hè. Nó sẽ xuất hiện mỗi khi họ xem lại trận đấu. Nó sẽ trở thành ký ức khó quên trong sự nghiệp của nhiều người.

Nhưng đôi khi, đó lại là điều cần thiết. Một đội bóng chỉ thực sự trưởng thành khi biết biến thất bại thành động lực.

Arsenal vẫn là tập thể đáng xem.

Arteta từng nói Arsenal cần tham vọng hơn nếu muốn vươn tới đẳng cấp mới. Ông không nói sai. Bởi khoảng cách giữa Arsenal và PSG trong trận chung kết không nằm ở tài năng. Nó nằm ở những chi tiết nhỏ. Một quả phạt đền. Một cú sút luân lưu. Một khoảnh khắc thiếu chính xác.

Những khác biệt ấy hoàn toàn có thể được thu hẹp. Ngày Chủ nhật, Arsenal vẫn sẽ diễu hành trên những con phố Bắc London cùng chiếc cúp Premier League. Người hâm mộ vẫn sẽ hát vang tên các cầu thủ. Không phải vì họ vừa thua trận chung kết Champions League. Mà vì họ nhìn thấy tương lai.

Arsenal có quyền đau đớn. Arsenal có quyền tiếc nuối. Nhưng họ không có lý do để tuyệt vọng. Bởi nếu mùa giải này chứng minh điều gì, đó là Arsenal không còn là kẻ ngoài cuộc ở châu Âu. Họ đang đứng trước cánh cửa của lịch sử. Và lần tới, có thể họ sẽ đủ mạnh để bước qua nó.