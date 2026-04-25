Cuộc đua nghẹt thở cho tấm vé trụ hạng Premier League

Cuộc đua trụ hạng ở Premier League đang bước vào giai đoạn cuối, khi Tottenham và West Ham đều nỗ lực tránh cảnh xuống chơi ở Championship mùa tới.

Chiến thắng của Nottingham Forest gây áp lực lên Tottenham. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 25/4, Nottingham Forest thắng 5-0 trước Sunderland để có màn bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả này giúp Forest tạo khoảng cách 8 điểm với nhóm xuống hạng, đồng thời đẩy áp lực lớn lên Tottenham và West Ham.

Cả Tottenham và West Ham đều sẽ ra sân đêm 25/4. West Ham tiếp đón Everton trên sân nhà, trong khi Tottenham phải làm khách trên sân của đội vừa rớt hạng là Wolves. Cuộc đối đầu này là cơ hội không nhỏ để “Gà trống” tìm lại cảm giác chiến thắng.

HLV Roberto De Zerbi của Tottenham thừa nhận đội bóng của ông đang trải qua giai đoạn khó khăn sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Brighton. “Chúng tôi đang chịu áp lực, các cầu thủ cũng vậy. Không dễ để thi đấu trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng toàn đội phải mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cần sống với khát khao chiến thắng mỗi ngày", HLV người Italy chia sẻ.

Xét về lịch thi đấu, Tottenham được đánh giá có phần dễ thở hơn khi các đối thủ còn lại có vị trí trung bình là 11, trong khi con số này của West Ham là 10. Tuy nhiên, phong độ lại là điểm khác biệt lớn giữa hai đội.

West Ham của HLV Nuno Santo đang cho thấy phong độ khởi sắc với 2 chiến thắng và chỉ 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Tottenham chưa biết mùi chiến thắng từ đầu năm 2026.

Mỗi trận đấu với Tottenham giờ đều như "chung kết". Ảnh: Reuters.

Sau trận gặp Wolves, Tottenham có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Aston Villa, đối thủ đang tranh vé dự Champions League, vào ngày 4/5. Hy vọng có thể được thắp lên với Spurs khi họ tiếp đón Leeds United, đối thủ đã không còn nhiều động lực thi đấu khi gần như đã trụ hạng thành công với 40 điểm.

Tương tự, cuộc đối đầu với Chelsea cũng có thể mang lại điểm số cho Tottenham nếu tham vọng dự Champions League của “The Blues” tan biến vào thời điểm đó.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải (gặp Everton trên sân nhà) nhiều khả năng sẽ quyết định liệu Tottenham có chịu cảnh xuống hạng hay không.

Theo siêu máy tính của Opta, hiện có tới 99% khả năng suất xuống hạng cuối cùng sẽ thuộc về Tottenham hoặc West Ham. Trong đó, Tottenham đang bị đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất xuống chơi ở Championship mùa tới với xác suất 61,01%, còn West Ham là 37,98%.

