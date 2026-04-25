Kịch bản giúp Barcelona sớm vô địch La Liga

Barcelona tiến rất gần đến chức vô địch La Liga mùa này sau khi Real Madrid tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 1-1 trước Real Betis ở vòng 32 rạng sáng 25/4.

Hiện tại, Real Madrid có 74 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận, trong khi Barcelona sở hữu 82 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Khoảng cách 8 điểm cùng lợi thế thi đấu ít hơn giúp đội bóng xứ Catalonia nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Theo kịch bản lý tưởng nhất, đoàn quân của HLV Hansi Flick hoàn toàn có thể đăng quang sớm nếu tận dụng tốt cơ hội. Cụ thể, nếu Barcelona giành chiến thắng trong hai trận liên tiếp trước Getafe và Osasuna, đồng thời Real Madrid không thể thắng Espanyol ở vòng 34, chức vô địch sẽ sớm thuộc về “Blaugrana”.

Trong trường hợp đó, Barcelona sẽ tạo ra khoảng cách lên tới 13 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu, tương đương 12 điểm tối đa. Điều này đồng nghĩa Real Madrid không còn cơ hội lật ngược tình thế, và Barcelona có thể bước vào trận Siêu kinh điển với tư cách nhà vô địch.

Lịch thi đấu cũng đang ủng hộ Barcelona. Họ sẽ làm khách trên sân của Getafe trước khi hành quân đến Pamplona chạm trán Osasuna. Trong khi đó, Real Madrid phải đối đầu với Espanyol, đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng và có thể tạo ra biến số khó lường.

Thậm chí, nếu mọi kết quả diễn ra thuận lợi, Barcelona có thể chính thức đăng quang ngay từ đầu tháng 5. Khi đó, một kịch bản đáng chú ý có thể xảy ra: Real Madrid sẽ phải xếp hàng chào đón nhà tân vô địch trong trận Siêu kinh điển vào ngày 11/5, điều hiếm khi xuất hiện trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Với phong độ ổn định cùng lợi thế điểm số rõ rệt tại giải quốc nội, Barcelona đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại mùa giải bằng danh hiệu La Liga, trong khi Real Madrid phải đối mặt với nguy cơ trắng tay.

