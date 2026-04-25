Chiến thắng 5-0 gây chấn động Premier League

Nottingham Forest đánh bại Sunderland với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách, qua đó tiến bước dài trong cuộc đua trụ hạng sau vòng 34 Premier League rạng sáng 25/4.

Nottingham Forest có thắng lợi đậm đà trước Sunderland. Ảnh: Reuters.

Trận đấu trên sân Ánh Sáng khởi đầu với cơ hội dành cho đội chủ nhà Sunderland khi tài năng trẻ Chris Rigg tung cú dứt điểm từ cánh phải, nhưng không thể đánh bại thủ môn Matz Sels. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của Sunderland trong một hiệp đấu ác mộng.

Phút 17, Nottingham Forest có bàn mở tỷ số khi pha đánh đầu của Igor Jesus khiến bóng đập trúng Trai Hume và đổi hướng bay vào lưới. Đến phút 31, sai lầm tai hại của thủ môn Robin Roefs tạo điều kiện để Chris Wood ghi bàn nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Morgan Gibbs-White.

Chỉ ba phút sau, Gibbs-White trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Forest tiếp tục gia tăng cách biệt khi cú sút của Ola Aina vô tình trở thành đường kiến tạo để Igor Jesus hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm đẹp mắt, đưa đội khách dẫn 4-0.

Forest dẫn trước 4 bàn sau hiệp một. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, Sunderland nỗ lực tìm bàn gỡ và từng đưa bóng vào lưới nhờ công của Dan Ballard ở phút 61. Tuy nhiên, VAR xác định có lỗi trước đó, khiến bàn thắng không được công nhận. Quyết định này gần như dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.

Dù không tạo ra nhiều cơ hội sau giờ nghỉ, Nottingham Forest vẫn kịp khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với bàn thắng thứ năm ở phút bù giờ. Elliot Anderson ghi bàn ấn định tỷ số 5-0, sau khi trước đó thủ môn Sels có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút xa của Enzo Le Fee.

Chiến thắng đậm đà này giúp Nottingham Forest nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên 8 điểm, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 8 trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Sunderland tiếp tục sa sút với trận thua thứ 4 trong 5 lần gần nhất trên sân nhà, qua đó tụt lại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Highlights Nottingham Forest 1-1 Aston Villa Hôm 12/4, Aston Villa bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 trên sân khách, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt mặt MU trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 32.