Đội bóng Anh bị trừ điểm tạo nên cuộc chiến nghẹt thở ở Championship

West Bromwich hứng chịu cú sốc khi bị trừ điểm vì vi phạm quy định tài chính của English Football League (cơ quan quản lý các giải chuyên nghiệp hạng dưới - PV).

Theo quyết định mới nhất từ EFL, "The Baggies" bị trừ 2 điểm, qua đó tụt từ vị trí thứ 18 với 52 điểm xuống thứ 20 với 50 điểm. Đội bóng vùng West Midlands hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 6 điểm, trong bối cảnh mùa giải chuẩn bị hạ màn.

Oxford United đang đứng thứ 22 với 44 điểm, trong khi Charlton Athletic có 50 điểm nhưng xếp dưới West Brom do kém hiệu số. Án phạt bất ngờ từ EFL khiến West Brom, dù có chuỗi 9 trận bất bại, vẫn bị kéo trở lại vòng xoáy trụ hạng.

CLB cho biết Hội đồng Đánh giá Tài chính các CLB (CFRP) xác định họ vượt "ngưỡng thua lỗ cho phép" trong giai đoạn 3 năm kết thúc vào ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, West Brom phản đối kết luận này, khẳng định họ tuân thủ đầy đủ các quy định về Lợi nhuận và Bền vững (P&S).

Đáng chú ý, đội bóng khẳng định chưa được thông báo cụ thể mức vượt ngưỡng và tin rằng đây chỉ là vi phạm nhỏ nhất từng ghi nhận tại Championship lẫn Premier League. West Brom nhấn mạnh họ có quyền kháng cáo và đang cân nhắc các bước tiếp theo.

Án phạt khiến tình thế của West Brom thay đổi hoàn toàn. Từ vị trí tương đối an toàn, họ giờ buộc phải chiến đấu đến cùng để tránh rơi vào thảm họa xuống hạng. Thử thách trước mắt là cuộc tiếp đón Ipswich Town, đội cạnh tranh trực tiếp suất thăng hạng.

Trong khi đó, Oxford United sẽ chạm trán Sheffield Wednesday, đối thủ đã xuống hạng. Nếu Oxford giành chiến thắng còn West Brom trắng tay, khoảng cách giữa hai đội sẽ bị rút xuống chỉ còn 3 điểm trước vòng đấu cuối, đẩy cuộc chiến sinh tồn vào kịch bản nghẹt thở.

West Brom bị trừ điểm khiến cuộc chiến trụ hạng trở nên kịch tính trước 2 vòng đấu cuối.