Tottenham sẽ sụp đổ thế nào nếu rớt hạng?

Xuống Championship không chỉ là cú ngã thể thao, mà có thể đẩy Tottenham vào cuộc khủng hoảng sâu rộng về tài chính, lực lượng và tương lai.

Spurs đang sa sút.

Có những thất bại khiến một đội bóng mất điểm. Có những thất bại khiến một CLB mất cả phương hướng. Với Tottenham Hotspur, nguy cơ xuống hạng mùa này thuộc nhóm thứ hai.

Khi các ngôi sao bắt đầu rời đi

Trong nhiều năm, Tottenham luôn được nhìn nhận là thành viên quen thuộc của nhóm cạnh tranh vé châu Âu tại Premier League. Họ sở hữu sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới, doanh thu lớn, lượng người hâm mộ đông đảo và dàn cầu thủ có giá trị cao. Nhưng bóng đá không vận hành bằng danh tiếng.

Nếu rơi xuống Championship, Tottenham sẽ không mất cầu thủ ngay trong ngày hôm sau. Hợp đồng vẫn còn đó, các ngôi sao vẫn thuộc biên chế CLB. Trên giấy tờ, mọi thứ có thể chưa thay đổi.

Nhưng trong bóng đá hiện đại, vấn đề thật sự luôn nằm ở phía sau cánh cửa phòng tài chính.

Premier League là cỗ máy in tiền. Chỉ riêng bản quyền truyền hình đã tạo ra khoảng cách khổng lồ giữa hạng đấu cao nhất và phần còn lại. Khi rớt hạng, Tottenham sẽ mất đi nguồn thu lớn nhất. Những hợp đồng thương mại cũng có thể bị ảnh hưởng, sức hút toàn cầu giảm xuống và khả năng thu hút tài trợ không còn như cũ.

Một CLB quen chi tiêu ở đẳng cấp Premier League sẽ buộc phải sống theo chuẩn Championship. Đó là cú sốc mà không phải đội bóng lớn nào cũng xử lý tốt.

Từ đây, hiệu ứng domino xuất hiện.

Các cầu thủ giỏi nhất thường không muốn chơi ở hạng Nhất Anh. Họ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cần môi trường cạnh tranh cao hơn, cần sân chơi châu Âu hoặc ít nhất là Premier League. Khi Tottenham xuống hạng, điện thoại của người đại diện sẽ đổ chuông liên tục.

Những CLB khác sẽ coi đây là thời điểm lý tưởng để tiếp cận các trụ cột của Spurs. Với Tottenham, bán người cũng trở thành lựa chọn gần như bắt buộc để cân bằng ngân sách.

Nhiều hợp đồng hiện đại còn gắn với điều khoản rớt hạng. Điều đó có thể cho phép cầu thủ ra đi với mức giá thấp hơn, hoặc tự động giảm lương nếu ở lại. Nói cách khác, Tottenham không chỉ mất người mà còn mất luôn vị thế đàm phán.

Kể cả những ai trung thành ở lại cũng phải chấp nhận thực tế mới: lương thấp hơn, áp lực cao hơn và môi trường khắc nghiệt hơn.

Khi đội hình bắt đầu tan rã, Tottenham nhiều khả năng phải xoay sang mô hình tiết kiệm hơn. Những cầu thủ trẻ từ học viện được đôn lên. Các bản hợp đồng mượn xuất hiện nhiều hơn. Các thương vụ mua sắm lớn gần như bị đóng băng.

Đó không còn là Tottenham từng theo đuổi tham vọng top 4. Đó là Tottenham đang cố tồn tại.

Championship không phải nơi để dạo chơi

Sai lầm phổ biến là nghĩ một đội bóng lớn sẽ lập tức trở lại Premier League.

Championship không quan tâm đến lịch sử, tên tuổi hay giá trị thương hiệu. Đây là giải đấu nổi tiếng vì lịch thi đấu dày đặc, cường độ cao và sự khắc nghiệt kéo dài suốt mùa. Muốn thăng hạng, đội bóng cần chiều sâu lực lượng, tinh thần ổn định và khả năng chịu đựng áp lực liên tục.

Nếu Tottenham mất phần lớn ngôi sao, họ sẽ bước vào cuộc chiến này với đội hình yếu hơn đáng kể. Khi ấy, tên tuổi không giúp ghi bàn, sân vận động đẹp không giúp thắng tranh chấp, còn quá khứ hào nhoáng chẳng mang lại điểm số.

Nhiều CLB lớn từng rơi vào chiếc bẫy đó. Xuống hạng rồi tin rằng mình quá lớn để ở lại lâu. Sau cùng, họ mắc kẹt nhiều mùa vì không kịp tái thiết hoặc đánh giá thấp Championship.

Tottenham có thể đủ tiềm lực để trở lại. Nhưng chỉ riêng việc phải đặt câu hỏi đó đã là thất bại lớn.

Xuống hạng với Spurs sẽ không đơn thuần là đổi hạng đấu. Nó có thể là ngày khởi đầu của một cuộc tháo chạy, một cuộc cắt giảm sâu và một hành trình quay lại khó khăn hơn nhiều người tưởng.

Với các CLB lớn, rớt hạng không chỉ đau vì mất vị trí. Nó đau vì làm lộ ra mọi điểm yếu đã bị che giấu quá lâu. Tottenham lúc này đang đứng trước ranh giới ấy.