Son Heung-min bị nhắc tên trong khủng hoảng của Tottenham

Truyền thông Anh từng thừa nhận Tottenham mắc sai lầm lớn khi để Son Heung-min rời đi.

Son bị nhắc tên trong khủng hoảng của Tottenham. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, BBC đã chỉ ra hàng loạt sai lầm mang tính hệ thống phía sau sự sụp đổ của Tottenham, từ một đội bóng vô địch UEFA Europa League mùa 2024/25 đến viễn cảnh rớt hạng ngay ở mùa giải kế tiếp. Sau một tháng, những luận điểm của BBC vẫn được nhiều người hâm mộ đánh giá là đúng đắn và sát thực tế.

Tâm điểm của mọi chỉ trích hướng về quyết định để Son Heung-min ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tiền đạo người Hàn Quốc là biểu tượng của CLB với 173 bàn sau 454 trận, nhưng đã chuyển sang LAFC tại MLS. Sự ra đi của Son để lại khoảng trống gần như không thể lấp đầy.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bày tỏ sự tiếc nuối. Một tài khoản bình luận: “Nếu còn Son lúc này thì Tottenham đã không tệ đến vậy”. Tài khoản khác viết: “Son hay hơn tất cả các tiền đạo hiện tại của CLB. Đó là một quyết định thảm hại”.

Chưa ai thay được Son ở Tottenham. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở đó, quyết định chia tay Harry Kane (chuyển sang Bayern Munich) cũng vấp phải làn sóng phản đối từ người hâm mộ Tottenham. Ở tuổi 32, Kane vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại đội bóng nước Đức và vừa cùng CLB góp mặt ở bán kết Champions League.

Son và Kane là hai chân sút chủ lực của Tottenham, từng đóng góp hơn 80% số bàn thắng của đội trong ba mùa giải. Việc đánh mất bộ đôi này khiến đội bóng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng ở khâu tấn công.

Cựu thủ môn Paul Robinson thẳng thắn nhận định: “Họ đã bán toàn bộ những người ghi bàn tốt nhất. Giờ không còn ai biết cách đưa bóng vào lưới”.

Từ một tập thể từng chinh phục châu Âu, Tottenham giờ đang đối mặt với viễn cảnh nghiệt ngã khi cận kề tấm vé xuống hạng. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Spurs có thể phải trả giá đắt cho chuỗi quyết định sai lầm nối tiếp nhau.

