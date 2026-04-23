MU tái khởi động 'bom tấn' 50 triệu bảng

Manchester United được cho là chuẩn bị trở lại bàn đàm phán với Brighton để chiêu mộ Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng hè.

Baleba về cơ bản đã rất muốn gia nhập MU.

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch làm mới tuyến giữa khi nhắm tới Carlos Baleba, tiền vệ được đánh giá giàu năng lượng của Brighton & Hove Albion. Theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford có thể sớm gửi đề nghị mở màn trị giá 50 triệu bảng.

Baleba nằm trong tầm ngắm của MU suốt gần một năm. Nguồn tin cho biết hai bên từng cơ bản thống nhất điều khoản cá nhân từ giai đoạn theo đuổi trước đó, giúp quá trình đàm phán có thể thuận lợi hơn nếu thương vụ được nối lại.

Trước đây, Ruben Amorim được cho là rất muốn đưa tiền vệ người Cameroon về Manchester. Tuy nhiên, sau khi chi hơn 200 triệu bảng cho Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, MU đã tạm gác kế hoạch.

Giờ đây, tình hình thay đổi khi Casemiro nhiều khả năng rời CLB cuối mùa, còn Manuel Ugarte chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối. MU vì thế cần bổ sung thêm chất thép và sức trẻ cho khu trung tuyến.

Baleba mới 22 tuổi, sở hữu nền tảng thể lực tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Anh cũng gây chú ý trong màu áo Cameroon tại Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Rào cản lớn nhất nằm ở mức giá. Brighton từng ra tín hiệu muốn nhận tới 100 triệu bảng, tương đương khoản phí Chelsea bỏ ra để mua Moises Caicedo trước đây. Trong khi đó, MU hiện được cho là không muốn đi quá xa mốc 50 triệu bảng.

MU sẽ không quá vội vàng trong thương vụ này, khi họ đang có nhiều mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng hè như Elliot Anderson, Sandro Tonail hay Adam Wharton.

