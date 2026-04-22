Giải đấu Anh nói không với VAR kiểu mới

  • Thứ tư, 22/4/2026 19:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các CLB Championship bác đề xuất áp dụng hệ thống "VAR-lite", tiếp tục giữ Championship tránh xa tranh cãi liên quan đến công nghệ video hỗ trợ trọng tài.

Một cuộc bỏ phiếu đáng chú ý vừa diễn ra tại Anh khi 72 CLB thành viên từ chối kế hoạch đưa mô hình “VAR-lite” vào EFL Championship.

Đề xuất được Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) trình bày trong cuộc họp với 72 đội bóng. Theo mô hình mới mang tên Football Video Support, các tình huống chỉ được xem lại khi HLV chủ động yêu cầu.

Mỗi đội sẽ có số lần khiếu nại giới hạn, tập trung vào các pha bóng có thể thay đổi cục diện như bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ hoặc nhận diện nhầm cầu thủ.

Nếu gửi yêu cầu, HLV sẽ chuyển “thẻ khiếu nại” cho trọng tài thứ tư, trước khi trọng tài chính ra màn hình ngoài sân để kiểm tra lại băng hình.

Ban đầu, nhiều CLB tỏ ra cởi mở với ý tưởng này. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến sâu hơn, số đông vẫn chọn nói không. Lý do lớn nhất đến từ phản ứng của người hâm mộ.

Nhiều CĐV Championship cho rằng sức hút của giải đấu nằm ở nhịp độ nhanh, cảm xúc trực diện và những quyết định tức thời trên sân. Việc không có VAR từ lâu được xem là một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với Premier League.

Trong bối cảnh VAR liên tục gây tranh cãi ở Premier League với nhiều quyết định việt vị sít sao, các đội bóng EFL không muốn mang thêm tranh luận về giải đấu của mình.

Hiện tại, Championship vẫn chỉ sử dụng công nghệ goal-line để xác định bóng qua vạch vôi. EFL cũng cân nhắc mở rộng hệ thống này xuống League One từ mùa 2027/28.

Mô hình Football Video Support đang được thử nghiệm tại Canada và Serie C, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ FIFA và Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB).

VAR gây phẫn nộ trong ngày Liverpool thảm bại

Rạng sáng 15/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Paris Saint-Germain xuất hiện khoảnh khắc gây phẫn nộ của hàng vạn khán giả tại Anfield.

04:43 15/4/2026

Khoảnh khắc liên quan đến VAR khiến fan Barca phẫn nộ

Một tình huống gây tranh cãi trở thành tâm điểm ở trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid, khi trung vệ Pau Cubarsi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp một.

07:59 9/4/2026

Thảm hoạ trọng tài ở trận Atletico - Barcelona

Trọng tài Busquets Ferrer bị Archivo VAR chấm điểm 2/10 sau trận đấu mà VAR liên tục phải hiện diện để sửa sai cho ông.

09:04 5/4/2026

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

VAR EFL Championship PGMOL IFAB Serie C

Đọc tiếp

Arsenal gay soc voi Silva hinh anh

Arsenal gây sốc với Silva

36 phút trước 20:00 22/4/2026

0

Arsenal âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ gây chấn động khi đưa Bernardo Silva vào tầm ngắm theo dạng chuyển nhượng tự do.

Muc gia de Barcelona co Alvarez hinh anh

Mức giá để Barcelona có Alvarez

37 phút trước 20:00 22/4/2026

0

Barcelona xác định Julian Alvarez là mục tiêu số một nhằm tái thiết hàng công trong mùa hè 2026, dù mức phí có thể lên tới 120 triệu euro.

