Giải đấu Anh nói không với VAR kiểu mới

Các CLB Championship bác đề xuất áp dụng hệ thống "VAR-lite", tiếp tục giữ Championship tránh xa tranh cãi liên quan đến công nghệ video hỗ trợ trọng tài.

Một cuộc bỏ phiếu đáng chú ý vừa diễn ra tại Anh khi 72 CLB thành viên từ chối kế hoạch đưa mô hình “VAR-lite” vào EFL Championship.

Đề xuất được Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) trình bày trong cuộc họp với 72 đội bóng. Theo mô hình mới mang tên Football Video Support, các tình huống chỉ được xem lại khi HLV chủ động yêu cầu.

Mỗi đội sẽ có số lần khiếu nại giới hạn, tập trung vào các pha bóng có thể thay đổi cục diện như bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ hoặc nhận diện nhầm cầu thủ.

Nếu gửi yêu cầu, HLV sẽ chuyển “thẻ khiếu nại” cho trọng tài thứ tư, trước khi trọng tài chính ra màn hình ngoài sân để kiểm tra lại băng hình.

Ban đầu, nhiều CLB tỏ ra cởi mở với ý tưởng này. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến sâu hơn, số đông vẫn chọn nói không. Lý do lớn nhất đến từ phản ứng của người hâm mộ.

Nhiều CĐV Championship cho rằng sức hút của giải đấu nằm ở nhịp độ nhanh, cảm xúc trực diện và những quyết định tức thời trên sân. Việc không có VAR từ lâu được xem là một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với Premier League.

Trong bối cảnh VAR liên tục gây tranh cãi ở Premier League với nhiều quyết định việt vị sít sao, các đội bóng EFL không muốn mang thêm tranh luận về giải đấu của mình.

Hiện tại, Championship vẫn chỉ sử dụng công nghệ goal-line để xác định bóng qua vạch vôi. EFL cũng cân nhắc mở rộng hệ thống này xuống League One từ mùa 2027/28.

Mô hình Football Video Support đang được thử nghiệm tại Canada và Serie C, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ FIFA và Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB).

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.