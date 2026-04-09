Khoảnh khắc liên quan đến VAR khiến fan Barca phẫn nộ

Một tình huống gây tranh cãi trở thành tâm điểm ở trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid, khi trung vệ Pau Cubarsi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp một.

Phút 44 trên sân Camp Nou rạng sáng 9/4, trọng tài Istvan Kovacs ban đầu chỉ rút thẻ vàng đối với Cubarsi sau một pha phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu của cầu thủ bên phía Barcelona.

Quyết định này khiến đội chủ sân Camp Nou chỉ còn chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định trên sân mà còn ở phản ứng sau đó của Cubarsi. Khi rời sân, trung vệ của Barcelona tiến về khu vực đường hầm với mong muốn xem lại tình huống qua màn hình VAR đặt tại khu mixed-zone.

Anh muốn hiểu rõ lý do dẫn đến việc bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó, màn hình bất ngờ bị tắt và chỉ còn hiển thị logo của UEFA, khiến cầu thủ này không thể theo dõi lại pha bóng gây tranh cãi.

Cubarsi không thể xem lại khoảnh khắc phạm lỗi của bản thân.

Sau khi khoảnh khắc này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều fan Barcelona tỏ ra bất bình. Nhiều CĐV cho rằng đội nhà bị xử ép, đồng thời yêu cầu UEFA xem xét lại công nghệ VAR.

Trong khi đó, quyết định nâng mức phạt từ thẻ vàng lên thẻ đỏ của trọng tài Kovacs tạo ra bước ngoặt lớn, ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Barcelona buộc phải thi đấu thiếu người trong hơn một hiệp, tạo điều kiện để Atletico nắm thế chủ động và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đây không phải lần đầu tiên trọng tài Kovacs đưa ra quyết định bất lợi cho Barcelona tại Champions League. Ở mùa giải 2023/24, ông cũng từng rút thẻ đỏ với Ronald Araujo trong trận gặp PSG, khiến đại diện xứ Catalonia sụp đổ với thất bại nặng nề. Thậm chí, HLV Xavi cũng bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu đó.

Tờ SPORT chỉ ra rằng dù là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của UEFA, ông Kovacs lại sở hữu thống kê không mấy tích cực khi cả Barcelona lẫn Atletico đều chưa từng giành chiến thắng trong những trận đấu do ông cầm còi. Điều này càng khiến những quyết định của ông trong trận đấu lần này trở thành đề tài tranh luận sôi nổi sau khi trận đấu khép lại.

