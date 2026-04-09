Tranh cãi trong ngày Liverpool thua PSG

  • Thứ năm, 9/4/2026 07:00 (GMT+7)
Rạng sáng 9/4, trận thắng 2-0 của PSG trước Liverpool tại Parc des Princes thổi bùng tranh cãi dữ dội quanh công tác trọng tài.

Konate đẩy Mendes từ phía sau trong vùng cấm.

Dù giành lợi thế lớn ở lượt đi tứ kết Champions League, các CĐV đội bóng Pháp vẫn tỏ ra phẫn nộ khi cho rằng đội nhà bị từ chối ít nhất 2 quả phạt đền rõ như ban ngày. Tâm điểm nằm ở những pha va chạm liên quan đến trung vệ Ibrahima Konate bên phía Liverpool.

Tình huống tranh cãi đầu tiên xuất hiện ở phút 70 khi Konate có pha tác động với Warren Zaire-Emery trong vùng cấm. Trọng tài Jose Maria Sanchez chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng với hậu vệ này. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông thay đổi quyết định, hủy phạt đền lẫn thẻ phạt, bất chấp các góc quay cho thấy có va chạm đáng kể.

Đỉnh điểm là pha bóng diễn ra trong thời gian bù giờ hiệp 2. Hậu vệ Nuno Mendes bứt tốc mạnh mẽ vào vùng cấm và bị Konate đẩy từ phía sau khi chuẩn bị căng ngang. Lần này, trọng tài Sanchez không cho PSG hưởng phạt đền và VAR cũng không can thiệp, khiến sự bức xúc của khán giả chủ nhà lên đến đỉnh điểm.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích bùng nổ. Nhiều CĐV mỉa mai rằng Konate thoát cả thẻ lẫn phạt đền một cách khó hiểu, thậm chí có người gọi Liverpool là "LiVARpool" để ám chỉ lợi thế từ VAR.

Xét về diễn biến trận đấu, PSG hoàn toàn áp đảo. Desire Doue mở tỷ số từ sớm sau cú sút chạm chân đổi hướng, trước khi Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt bằng pha solo đẳng cấp.

Dù vậy, việc không được hưởng phạt đền khiến chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà trở nên kém trọn vẹn. Liverpool còn cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về tại Anfield vào ngày 15/4.

HLV Slot thừa nhận Liverpool may mắn trước PSG

HLV Arne Slot thẳng thắn khẳng định Liverpool may mắn khi chỉ gục ngã với tỷ số 0-2 trước PSG thuộc lượt đi tứ kết UEFA Champions League rạng sáng 9/4.

Minh Nghi

    Lý do Barcelona bị từ chối phạt đền

    Theo lý giải của cựu trọng tài Mateu Lahoz, tình huống cầu thủ Atletico Madrid vô tình chạm tay trong vùng cấm là lỗi không nghiêm trọng.

    Ngôi sao PSG làm nên lịch sử

    Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia trải qua một mùa giải Champions League rực rỡ trong màu áo PSG, khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công của đội bóng nước Pháp.

    Chuyện gì đang xảy ra với Liverpool?

    Sự vượt trội của PSG chỉ là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở một Liverpool thiếu bản sắc và chưa định hình dưới thời Arne Slot.

