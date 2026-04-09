Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Slot thừa nhận Liverpool may mắn trước PSG

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:36 (GMT+7)
  • 26 phút trước

HLV Arne Slot thẳng thắn khẳng định Liverpool may mắn khi chỉ gục ngã với tỷ số 0-2 trước PSG thuộc lượt đi tứ kết UEFA Champions League rạng sáng 9/4.

Phát biểu sau trận, HLV Slot thừa nhận: "Chúng tôi nên cảm thấy may mắn khi chỉ thua 0-2. PSG tạo ra rất nhiều cơ hội và xứng đáng ghi thêm bàn. Bàn thua đầu có phần kém may mắn, nhưng sau đó họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu".

Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan giữ niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế. Ông nhấn mạnh lợi thế sân nhà Anfield ở trận lượt về có thể trở thành điểm tựa quan trọng: "Chúng tôi vẫn còn cơ hội. Khi trở lại Anfield, mọi thứ có thể rất khác, đặc biệt trong những đêm châu Âu".

Tại sân Parc des Princes, đội chủ nhà nhập cuộc áp đảo và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 11, Desire Doue mở tỷ số với cú sút chạm chân Ryan Gravenberch khiến bóng đổi hướng. Sang hiệp hai, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt bằng pha xử lý đẳng cấp, cho thấy thế trận vượt trội của đại diện nước Pháp.

Liverpool gần như lép vế trong phần lớn thời gian. Hàng thủ liên tục bị đặt vào tình trạng báo động trước sức ép dồn dập từ PSG. Nếu không có màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Giorgi Mamardashvili, "The Kop" hoàn toàn có thể nhận thất bại đậm hơn, tương tự trận thua 0-4 trước Man City tại giải quốc nội trước đó.

Thất bại tại Paris một lần nữa phơi bày những vấn đề cố hữu nơi hàng thủ Liverpool. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đội bóng vùng Merseyside không chỉ cần tinh thần thép mà còn phải cải thiện đáng kể cách vận hành chiến thuật.

Còn với HLV Slot, nguy cơ bị Liverpool sa thải dần trở nên hiện hữu.

Minh Nghi

Liverpool Liverpool

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý