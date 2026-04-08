PSG không còn sợ 'bom tiền', Liverpool mới là kẻ lạc lối

Sự chuyển hướng chiến lược giúp PSG chạm tay vào Champions League, trong khi Liverpool lại đối diện những dấu hỏi sau mùa hè chi tiêu kỷ lục.

Khvicha Kvaratskhelia (phải) thích nghi rất nhanh với PSG.

Cuộc chạm trán giữa PSG và Liverpool ở tứ kết Champions League không đơn thuần là màn so tài đỉnh cao, mà còn phản ánh hai con đường phát triển trái ngược của bóng đá hiện đại.

Trong hơn một thập kỷ, PSG là biểu tượng của quyền lực tài chính. Kể từ khi Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tiếp quản năm 2011, đội bóng Pháp chi hơn 2 tỷ euro cho chuyển nhượng. Họ đưa về hàng loạt siêu sao như Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Lionel Messi hay Kylian Mbappe. Thương vụ Neymar với giá 222 triệu euro vẫn là kỷ lục của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, số tiền khổng lồ ấy không ngay lập tức mang về điều PSG khao khát nhất: chức vô địch Champions League. Đội bóng thủ đô Paris nhiều lần tiến gần, nhưng luôn gục ngã ở những thời điểm quyết định. Phải đến mùa giải gần nhất, họ mới hoàn thành giấc mơ, và đáng chú ý là theo một cách rất khác.

Bước ngoặt đến sau sự ra đi của Mbappe. PSG thay đổi cách tiếp cận thị trường, không còn chạy theo những thương vụ đình đám. Thay vào đó, họ ưu tiên những cầu thủ phù hợp với hệ thống của HLV Luis Enrique như Lee Kang-in hay Khvicha Kvaratskhelia...

Quan trọng hơn, PSG xây dựng lại nền tảng bằng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện. Những Zaïre-Emery, Barcola hay Doue mang lại nguồn năng lượng mới và tạo sự gắn kết với khán giả nhà. Khi không còn phụ thuộc vào những bản hợp đồng bom tấn, PSG lại tìm thấy bản sắc rõ ràng hơn. Và ngay mùa giải đầu tiên không “đốt tiền”, họ đã bước lên đỉnh châu Âu.

Arne Slot đang chịu nhiều áp lực.

Ở phía đối diện, Liverpool lại đi theo hướng ngược lại. Sau khi Jurgen Klopp rời ghế HLV, đội chủ sân Anfield bổ nhiệm Arne Slot. Ngay mùa đầu tiên, họ nhanh chóng khẳng định vị thế khi giành lại chức vô địch Premier League và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại Champions League.

Để duy trì đà thăng tiến, Liverpool quyết định đầu tư mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ chi 150 triệu euro để chiêu mộ Alexander Isak, biến tiền đạo người Thụy Điển thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Chưa dừng lại, đội bóng này còn bỏ ra 135 triệu euro cho Florian Wirtz và gần 100 triệu euro cho Hugo Ekitike.

Đó là một chiến dịch mua sắm mang dáng dấp của PSG trong quá khứ. Nhưng hiệu quả lại chưa tương xứng với kỳ vọng.

Liverpool sớm bị loại khỏi cuộc đua vô địch Premier League. Ở Champions League, họ cũng không thể hiện sự áp đảo như dự đoán và phải rất vất vả mới tiến vào vòng tứ kết. Dù đội hình được đánh giá mạnh hơn về mặt cá nhân, lối chơi của họ lại thiếu ổn định so với mùa trước.

Trường hợp của Isak là minh chứng rõ nhất. Bản hợp đồng 150 triệu euro mới chỉ đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo tại Premier League. Những con số này chưa thể đáp ứng kỳ vọng dành cho một thương vụ kỷ lục.

Sự chệch nhịp của Liverpool gợi lại hình ảnh PSG trong giai đoạn trước: chi tiêu lớn nhưng chưa tìm được sự cân bằng. Trong khi đó, PSG hiện tại lại trở thành ví dụ điển hình cho việc tối ưu nguồn lực và xây dựng đội hình theo định hướng rõ ràng.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Paris không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là phép thử cho hai triết lý. PSG bước vào trận đấu với mô hình đã chứng minh hiệu quả, còn Liverpool vẫn đang loay hoay với bài toán giữa đầu tư và thành công.

Trong bóng đá hiện đại, tiền có thể tạo ra lợi thế. Nhưng như chính PSG đã chứng minh, đó không phải là yếu tố quyết định duy nhất.