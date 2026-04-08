Neuer hóa 'bức tường thép' trước Real

Manuel Neuer tỏa sáng với danh hiệu cầu thủ hay nhất trận trước Real Madrid, đồng thời cán mốc 136 trận Champions League cho Bayern Munich.

Neuer thể hiện phong độ ấn tượng trước Real.

Rạng sáng 8/4, Neuer một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu thế giới khi trở thành nhân tố nổi bật nhất trong trận lượt đi tứ kết Champions League 2025/26 giữa Bayern Munich và Real Madrid. Trên sân Bernabeu giàu áp lực, thủ thành người Đức liên tục từ chối cơ hội nguy hiểm, góp phần giữ vững thế trận cho đại diện Bundesliga.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (POTM) là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn gần như không có sai sót của Neuer. Không chỉ dừng lại ở những pha cứu thua phản xạ, anh còn thể hiện khả năng chỉ huy hàng thủ và kiểm soát không gian – yếu tố đã trở thành thương hiệu xuyên suốt sự nghiệp.

Đáng chú ý, đây cũng là lần ra sân thứ 136 của Neuer cho Bayern Munich tại Champions League. Con số giúp anh san bằng kỷ lục 136 trận của Lionel Messi trong màu áo Barcelona ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

POTM ở độ tuổi 40, một minh chứng cho sự bền bỉ của Manuel Neuer

Trong bối cảnh Bayern phải đối đầu một Real Madrid luôn nguy hiểm trên sân nhà, màn trình diễn của Neuer càng trở nên giá trị. Anh không chỉ cứu thua, mà còn giữ cho đội bóng sự tự tin trong những thời điểm bị dồn ép.

Ở độ tuổi không còn trẻ, Neuer vẫn duy trì phong độ ở mức cao. Và với cột mốc 136 trận vừa chạm tới, thủ thành người Đức không chỉ viết tiếp câu chuyện cá nhân, mà còn khẳng định vị trí của mình trong nhóm những huyền thoại sống của Champions League.

