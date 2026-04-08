Neuer hóa 'bức tường thép' trước Real

  • Thứ tư, 8/4/2026 05:58 (GMT+7)
Manuel Neuer tỏa sáng với danh hiệu cầu thủ hay nhất trận trước Real Madrid, đồng thời cán mốc 136 trận Champions League cho Bayern Munich.

Neuer thể hiện phong độ ấn tượng trước Real.

Rạng sáng 8/4, Neuer một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu thế giới khi trở thành nhân tố nổi bật nhất trong trận lượt đi tứ kết Champions League 2025/26 giữa Bayern Munich và Real Madrid. Trên sân Bernabeu giàu áp lực, thủ thành người Đức liên tục từ chối cơ hội nguy hiểm, góp phần giữ vững thế trận cho đại diện Bundesliga.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (POTM) là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn gần như không có sai sót của Neuer. Không chỉ dừng lại ở những pha cứu thua phản xạ, anh còn thể hiện khả năng chỉ huy hàng thủ và kiểm soát không gian – yếu tố đã trở thành thương hiệu xuyên suốt sự nghiệp.

Đáng chú ý, đây cũng là lần ra sân thứ 136 của Neuer cho Bayern Munich tại Champions League. Con số giúp anh san bằng kỷ lục 136 trận của Lionel Messi trong màu áo Barcelona ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Manuel Neuer anh 1

Trong bối cảnh Bayern phải đối đầu một Real Madrid luôn nguy hiểm trên sân nhà, màn trình diễn của Neuer càng trở nên giá trị. Anh không chỉ cứu thua, mà còn giữ cho đội bóng sự tự tin trong những thời điểm bị dồn ép.

Ở độ tuổi không còn trẻ, Neuer vẫn duy trì phong độ ở mức cao. Và với cột mốc 136 trận vừa chạm tới, thủ thành người Đức không chỉ viết tiếp câu chuyện cá nhân, mà còn khẳng định vị trí của mình trong nhóm những huyền thoại sống của Champions League.

5 bản hợp đồng thất bại của Bayern Munich

Hé lộ cái tên 'cầm còi' trận Real Madrid và Bayern Munich

Michael Oliver không còn là cái tên xa lại với khán giả bóng đá. Lịch sử cho thấy Bayern có lợi thế về kết quả, trong khi Real Madrid từng trải qua một đêm Bernabeu đầy sóng gió.

24 giờ trước

Cuốn tự truyện "Carlo Ancelotti: Quiet Leadership" xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

    CDV khoa than lam nao loan Real Madrid hinh anh

    CĐV khỏa thân làm náo loạn Real Madrid

    0

    Rạng sáng 8/4 (giờ Hà Nội), hành trình di chuyển của dàn sao Real Madrid trên chiếc xe buýt tới sân Santiago Bernabeu bị gián đoạn bởi sự cố hy hữu.

    Olise sap vuot Messi hinh anh

    Olise sắp vượt Messi

    0

    Michael Olise có màn trình diễn hiệu quả trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

    Mbappe sung sot voi Neuer hinh anh

    Mbappe sửng sốt với Neuer

    0

    Trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất là thủ thành Manuel Neuer.

