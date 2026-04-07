Hé lộ cái tên 'cầm còi' trận Real Madrid và Bayern Munich

Michael Oliver không còn là cái tên xa lại với khán giả bóng đá. Lịch sử cho thấy Bayern có lợi thế về kết quả, trong khi Real Madrid từng trải qua một đêm Bernabeu đầy sóng gió.

UEFA xác nhận trọng tài người Anh Michael Oliver sẽ điều khiển trận tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich. Đây là cái tên quen thuộc ở các trận cầu lớn, nổi bật với phong cách quyết đoán và xu hướng kiểm soát trận đấu bằng kỷ luật, với trung bình từ 3,8 đến 4,4 thẻ vàng mỗi trận tại cúp châu Âu.

Yếu tố lịch sử mang đến những góc nhìn đáng chú ý. Với Bayern Munich, Oliver từng bắt chính 6 trận và đội bóng Đức đạt thành tích rất tích cực: thắng 5, hòa 1. Đây là thống kê cho thấy Bayern thường thu về kết quả thuận lợi khi có sự xuất hiện của vị ''vua áo đen'' người Anh.

Thông tin Oliver bắt chính trận đấu được chú ý nhất vòng tứ kết Champions League lập tức nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu.

Trong khi đó, Real Madrid có trải nghiệm ít hơn dưới quyền Oliver. Ông đã điều khiển 3 trận của đội bóng Hoàng gia tại Champions League, với kết quả 2 chiến thắng và 1 thất bại. Đáng nhớ nhất là thất bại 1-3 trước Juventus ngay tại Bernabeu ở mùa 2017/18. Dù vậy, Real Madrid vẫn giành vé đi tiếp nhờ tổng tỷ số 4-3.

Chính ở trận đấu đó, Oliver trở thành tâm điểm tranh cãi khi thổi phạt đền ở phút 90+3 và truất quyền thi đấu của Gianluigi Buffon. Quyết định này đến nay vẫn là một trong những khoảnh khắc gây tranh luận nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

Ở mùa giải năm nay, Oliver chưa bắt trận nào của Bayern Munich nhưng đã điều khiển một trận của Real Madrid. Đó là chiến thắng 4-3 trước Olympiacos ở vòng bảng, nơi Kylian Mbappe ghi cả 4 bàn. Trận đấu cho thấy cách Oliver duy trì nhịp độ cao, đồng thời không ngần ngại đưa ra các quyết định quan trọng trong thế trận cởi mở.

Những con số và ký ức quá khứ tạo nên một lớp áp lực vô hình trước đại chiến tại Bernabeu. Với Michael Oliver, nhiệm vụ không chỉ là điều khiển trận đấu, mà còn là giữ cán cân công bằng trong bối cảnh từng quyết định của ông có thể định đoạt cả cục diện cuộc đối đầu đỉnh cao này.

