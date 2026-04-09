Cầu thủ khiến PSG dậy sóng

Ít giờ trước trận gặp Liverpool thuộc lượt đi tứ kết Champions League, nội bộ PSG bất ngờ xáo trộn vì tình trạng của Fabian Ruiz.

Ruiz không chịu ra sân.

Theo L'Equipe, tiền vệ người Tây Ban Nha từ chối thi đấu do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối. Dù ban đầu chỉ được chẩn đoán là vết bầm nhẹ từ tháng 1, Ruiz vẫn chưa trở lại khiến ban lãnh đạo PSG không hài lòng.

Một số nguồn tin nội bộ khẳng định cầu thủ 30 tuổi "hoàn toàn ổn" và có thể ra sân, thậm chí đủ khả năng góp mặt ở trận gặp Toulouse tại Ligue 1 từ tuần trước. Dù vậy, anh tiếp tục mất tích và không được đăng ký cho trận gặp Liverpool.

Ruiz giữ quan điểm cứng rắn về việc sẽ không tập luyện hay thi đấu nếu còn cảm thấy đau. "Chỉ cần còn khó chịu, anh ấy sẽ không ra sân, thậm chí không tập", nhà báo Loic Tanzi tiết lộ. Lập trường này khiến nội bộ đội bóng trở nên căng thẳng trước trận cầu quan trọng.

Dù gặp xáo trộn lực lượng, PSG được đánh giá cao hơn Liverpool nhờ phong độ ổn định và sự tự tin của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Liverpool bước vào trận đấu với tâm lý bất ổn sau thất bại nặng nề 0-4 trước Man City ở FA Cup.

Và những gì diễn ra tại Parc des Princes chứng minh điều đó. PSG thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0. Các pha lập công của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia giúp đại diện nước Pháp nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, đồng thời cho thấy họ đủ bản lĩnh vượt qua những xáo trộn nội bộ để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương châu Âu.