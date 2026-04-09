Chiến thuật giao bóng của PSG vướng chỉ trích.

Giới chuyên môn tranh luận quanh một tình huống thực hiện giao bóng của PSG trước Liverpool ở trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng 9/4.

Khi PSG bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Desire Doue, đội chủ nhà là những người giao bóng. Tuy nhiên, thay vì triển khai tấn công hoặc kiểm soát thế trận, tiền vệ Vitinha bất ngờ thực hiện cú phát bóng dài thẳng xuống cuối sân, đưa bóng đi hết đường biên ngang và trao cho Liverpool một quả phát bóng lên.

Tình huống này khiến cựu danh thủ kiêm bình luận viên Ally McCoist bức xúc. Ông thẳng thắn chỉ trích đây là quyết định “không thể chấp nhận được” với một đội bóng đẳng cấp như PSG.

“Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa thấy”, ông McCoist thốt lên trên sóng truyền hình.

Đồng quan điểm, bình luận viên Darren Fletcher cũng cho rằng đó là sự lãng phí cơ hội một cách khó hiểu. Theo ông, nếu mục tiêu là gây áp lực, PSG hoàn toàn có thể đưa bóng ra biên gần góc sân để tổ chức pressing, thay vì “phá bóng vô nghĩa” như vậy.

Ông McCoist sau đó tiếp tục nhấn mạnh rằng đây có thể là một lựa chọn sai lầm, thậm chí suy đoán Vitinha đã xử lý sai ý đồ chiến thuật. Ông còn so sánh với lối chơi trực diện của CLB Wimbledon những năm 1980, nhưng khẳng định PSG, một trong những đội bóng kiểm soát bóng tốt nhất thế giới, không nên sử dụng cách tiếp cận như vậy.

Tuy nhiên, pha bóng này không ảnh hưởng đến cách chơi của PSG trước Liverpool. Khép lại trận đấu, Khvicha Kvaratskhelia ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Dù vậy, đội bóng nước Pháp cũng gây tranh cãi khi không được hưởng hai quả phạt đền sau các pha va chạm với Ibrahima Konate.

Về phía Liverpool, dù thất bại 0-2, đội vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế khi trở về sân Anfield ở trận lượt về.

