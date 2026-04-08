Futsal Việt Nam thua Thái Lan

Tối 8/4, tuyển futsal Việt Nam nhận thất bại 2-4 trước futsal Thái Lan thuộc lượt trận cuối bảng A giải futsal Đông Nam Á 2026.

Futsal Việt Nam và Thái Lan tạo nên trận đấu kịch tính.

Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chủ động dâng cao và liên tục gây sức ép. Trong khi đó, Việt Nam chọn cách chơi phòng ngự phản công. Phút thứ 3, Nhan Gia Hưng gây tiếc nuối khi dứt điểm dội xà ngang. Ở chiều ngược lại, thủ môn Phạm Văn Tú liên tục tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước các cú sút nguy hiểm của đối thủ.

Thế trận giằng co bị phá vỡ ở phút 16 khi Prapaphang tận dụng tình huống đá phạt góc, dứt điểm một chạm mở tỷ số cho Thái Lan. Chỉ 4 phút sau, tới lượt Charoenphong ghi dấu ấn bằng pha lập công tương tự. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về đội bóng xứ chùa vàng.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình. Phút 23, Minh Quang thắp lại hy vọng với pha volley một chạm đẹp mắt sau tình huống dàn xếp phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Chỉ ít giây sau, Piromyu tung cú sút quyết đoán từ giữa sân, tái lập khoảng cách 2 bàn cho Thái Lan.

Trong thế không còn gì để mất, Việt Nam mạnh mẽ dâng cao đội hình. Đặc biệt khi trận đấu còn khoảng 8 phút, thầy trò HLV Diego Giustozzi quyết định đá power-play. Nỗ lực được đền đáp với pha chớp thời cơ ghi bàn rất hay của Đa Hải.

Dù vậy, từ một thoáng mất tập trung, Ngọc Anh chuyền thẳng về lưới nhà khi trận đấu chỉ còn lại khoảng 40 giây. Hàng thủ Thái Lan thi đấu kín kẽ trong phần còn lại để bảo toàn chiến thắng 4-2. Với thất bại này, thầy trò HLV Diego Giustozzi rơi xuống nhì bảng.

Trận đấu là bài kiểm tra quan trọng, giúp futsal Việt Nam nhìn lại những hạn chế trước khi bước vào bán kết.