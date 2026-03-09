Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Campuchia rút khỏi giải futsal khu vực

  • Thứ hai, 9/3/2026 15:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giải futsal Đông Nam Á 2026 chỉ còn 8 đội tham dự sau khi tuyển futsal Campuchia bất ngờ rút lui, buộc ban tổ chức phải điều chỉnh lại lịch thi đấu và thể thức của giải.

Campuchia (áo xanh) liên tục rút lui khỏi các giải đấu khu vực thời gian qua.

Giải đấu năm nay do Thái Lan đăng cai, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 13/4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi Provincial Administrative Organization. Ban đầu, giải có 9 đội góp mặt gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Australia, Malaysia, Myanmar, Timor-Leste, Campuchia và Brunei.

Hôm 1/3, lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức với kế hoạch ban đầu gồm một bảng 4 đội và một bảng 5 đội. Tuy nhiên, sau khi kết quả bốc thăm và lịch thi đấu được công bố, Campuchia quyết định rút khỏi giải. Điều này khiến số đội tham dự giảm xuống còn 8. Ban tổ chức phải điều chỉnh lại cấu trúc giải đấu để đảm bảo sự cân bằng.

Theo phương án mới, giải được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Ở bảng A, đội chủ nhà Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Myanmar và Timor-Leste. Trong khi đó, bảng B gồm Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Thời gian qua, bóng đá Campuchia liên tục rút lui khỏi các giải đấu khu vực. Cuối tháng 12/2025, U19 futsal Indonesia quyết định không tham dự giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 do căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Cùng thời điểm, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu tại SEA Games 33. Phía Phnom Penh lo ngại nguy cơ mất an toàn cho vận động viên ở kỳ đại hội diễn ra trên đất Thái Lan.

Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa công bố chiến lược phát triển dài hạn cho ĐTQG với mục tiêu vươn tầm khu vực, châu lục và xa hơn là sân chơi World Cup.

11:18 22/2/2026

AFC ra phán quyết trận Việt Nam gặp Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 31/3.

3 giờ trước

AFC chịu áp lực vụ bê bối bóng đá Malaysia

Đến ngày 9/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết liên quan đến bê bối hồ sơ nhập tịch của tuyển Malaysia.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Campuchia Campuchia

MU dung o dau neu VAR khong sai sot? hinh anh

MU đứng ở đâu nếu VAR không sai sót?

2 giờ trước 16:00 9/3/2026

0

Một bảng xếp hạng giả định của Premier League cho thấy Manchester United vẫn giữ vị trí thứ ba ngay cả khi loại bỏ toàn bộ các quyết định VAR gây tranh cãi.

Chuyen gi dang xay ra voi Dinh Bac hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra với Đình Bắc

2 giờ trước 16:00 9/3/2026

0

Sau ánh hào quang ở các giải trẻ, Nguyễn Đình Bắc đang đối mặt thực tế khắc nghiệt tại V.League 2025/26 khi hơn 1000 phút chưa ghi bàn.

Mbappe khien Man City lo lang hinh anh

Mbappe khiến Man City lo lắng

5 giờ trước 13:21 9/3/2026

0

Kylian Mbappe trở lại Madrid sau quá trình điều trị chấn thương ở Pháp và còn hai buổi tập để hy vọng kịp góp mặt trong trận Champions League gặp Manchester City.

