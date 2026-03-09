Bóng đá Campuchia rút khỏi giải futsal khu vực

Giải futsal Đông Nam Á 2026 chỉ còn 8 đội tham dự sau khi tuyển futsal Campuchia bất ngờ rút lui, buộc ban tổ chức phải điều chỉnh lại lịch thi đấu và thể thức của giải.

Campuchia (áo xanh) liên tục rút lui khỏi các giải đấu khu vực thời gian qua.

Giải đấu năm nay do Thái Lan đăng cai, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 13/4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi Provincial Administrative Organization. Ban đầu, giải có 9 đội góp mặt gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Australia, Malaysia, Myanmar, Timor-Leste, Campuchia và Brunei.

Hôm 1/3, lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức với kế hoạch ban đầu gồm một bảng 4 đội và một bảng 5 đội. Tuy nhiên, sau khi kết quả bốc thăm và lịch thi đấu được công bố, Campuchia quyết định rút khỏi giải. Điều này khiến số đội tham dự giảm xuống còn 8. Ban tổ chức phải điều chỉnh lại cấu trúc giải đấu để đảm bảo sự cân bằng.

Theo phương án mới, giải được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Ở bảng A, đội chủ nhà Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Myanmar và Timor-Leste. Trong khi đó, bảng B gồm Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Thời gian qua, bóng đá Campuchia liên tục rút lui khỏi các giải đấu khu vực. Cuối tháng 12/2025, U19 futsal Indonesia quyết định không tham dự giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 do căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Cùng thời điểm, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu tại SEA Games 33. Phía Phnom Penh lo ngại nguy cơ mất an toàn cho vận động viên ở kỳ đại hội diễn ra trên đất Thái Lan.