Real Madrid mất bao nhiêu tiền cho Mourinho?

  • Thứ tư, 20/5/2026 05:53 (GMT+7)
Real Madrid chi 3 triệu euro phá vỡ hợp đồng để đưa Jose Mourinho trở lại Bernabeu sau 13 năm xa cách.

Real Madrid đang tiến rất gần tới việc tái hợp Jose Mourinho sau 13 năm. Theo Sky Sports, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận chi 3 triệu euro để giải phóng hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha với Benfica.

Động thái được thực hiện vào ngày 18/5. Do đó, Mourinho được tự do đàm phán và hoàn tất thủ tục trở lại Bernabeu. Hai đạt thỏa thuận miệng với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Đây là bước đi quyết đoán của Chủ tịch Florentino Perez trong kế hoạch tái thiết Real Madrid sau mùa giải trắng tay. Mourinho được lựa chọn nhờ cá tính mạnh mẽ cùng khả năng kiểm soát phòng thay đồ.

Trước đó, Mourinho úp mở khả năng tiếp tục ở lại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, lời mời từ Real Madrid được cho là quá hấp dẫn để ông từ chối. Chính "Người đặc biệt" cũng thừa nhận có các cuộc trao đổi giữa người đại diện Jorge Mendes với ban lãnh đạo Real thời gian qua.

Nếu mọi thủ tục hoàn tất đúng kế hoạch, Real Madrid sẽ công bố Mourinho ngay sau vòng đấu cuối La Liga. Trận gặp Athletic Club cuối tuần này sẽ là cột mốc khép lại mùa giải trước khi đội bóng Hoàng gia bước sang kỷ nguyên mới.

Mourinho dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và giành 1 La Liga, 1 Cúp Nhà vua cùng 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù gây nhiều tranh cãi, ông vẫn được xem là một trong những HLV cá tính và thành công nhất lịch sử đội bóng.

Minh Nghi

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

