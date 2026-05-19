Cầu thủ đầu tiên được đảm bảo tương lai ở Real Madrid

Antonio Rudiger tiếp tục gắn bó với Real Madrid trong lúc CLB Hoàng gia chuẩn bị bước vào cuộc cải tổ lớn dưới thời Jose Mourinho.

Rudiger sẽ ở lại Real Madrid trước những biến động.

Theo AS, trung vệ người Đức quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid sau khi chấp nhận đề nghị từ ban lãnh đạo CLB. Thỏa thuận mới giúp Rudiger tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu ít nhất thêm một mùa giải nữa.

Ban đầu, Rudiger muốn bản hợp đồng kéo dài 2 năm nhằm đảm bảo tương lai lâu dài. Tuy nhiên, anh cuối cùng chấp nhận chính sách quen thuộc của Real Madrid dành cho các cầu thủ lớn tuổi là chỉ gia hạn từng năm một.

Quyết định này được xem là dấu hiệu cho thấy Rudiger ưu tiên tiếp tục khoác áo Real Madrid hơn bất kỳ yếu tố tài chính hay thời hạn hợp đồng nào.

Kể từ khi gia nhập Real từ Chelsea vào hè 2022, Rudiger dần trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự và là một trong những cầu thủ được CĐV yêu mến nhất nhờ tinh thần chiến đấu máu lửa.

Mùa giải này, tuyển thủ Đức gặp không ít khó khăn về các vấn đề thể lực kéo dài. Dù vậy, anh thường xuyên nén đau ra sân và duy trì vai trò trụ cột ở hàng thủ Real Madrid. Sự bền bỉ và tinh thần cống hiến ấy được ban lãnh đạo đánh giá rất cao.

Ở giai đoạn cuối mùa, Rudiger hồi sinh mạnh mẽ, lấy lại phong độ đỉnh cao đúng lúc Real chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao đầy biến động.

Trong bối cảnh tương lai của hàng loạt ngôi sao tại Real bị đặt dấu hỏi, việc được giữ lại cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của trung vệ 33 tuổi trong kế hoạch mới của đội bóng.

Rudiger nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn, bao gồm cả một hợp đồng cực lớn từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, anh từ chối tất cả để tiếp tục ở lại Bernabeu.