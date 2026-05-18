Real cần cuộc tương phùng của Mourinho và Casemiro?

Ở tuổi 34, Casemiro vẫn cho thấy anh đủ đẳng cấp để trở thành lời giải cho cuộc tái thiết của Jose Mourinho tại Real Madrid.

Manchester United dành cho Casemiro một buổi chia tay đầy cảm xúc hôm 17/5. Tiền vệ người Brazil rời sân cùng gia đình giữa những tràng pháo tay kéo dài từ khắp các khán đài tại Old Trafford. Đó không chỉ là lời tạm biệt dành cho một cựu binh, mà còn là sự công nhận cho cầu thủ từng sống sót qua giai đoạn hỗn loạn nhất của “Quỷ đỏ”.

Bốn năm trước, MU bỏ ra 70 triệu euro để đưa Casemiro rời Real Madrid. Khi ấy, nhiều người tin đội bóng Anh mua về một ngôi sao đã qua thời đỉnh cao. Nhưng thực tế cho thấy Casemiro không phải dạng cầu thủ dễ bị thời gian đánh bại.

Dĩ nhiên anh không mang về hàng loạt danh hiệu như thời còn ở Santiago Bernabeu, nhưng lại tạo ra thứ giá trị rất hiếm ở MU thời hậu Sir Alex Ferguson: cá tính thủ lĩnh.

Trong giai đoạn đội bóng liên tục thay HLV, khủng hoảng phòng thay đồ và mất phương hướng, Casemiro vẫn tồn tại như một điểm tựa. Điều đáng nói là ở tuổi 34, tiền vệ này chưa hề cho thấy dấu hiệu “hết pin”. Casemiro vẫn đủ sức đá ở cường độ cao, đủ khả năng kiểm soát khu trung tuyến và đặc biệt vẫn giữ được tư duy phòng ngự hàng đầu châu Âu.

Đó là lý do xuất hiện quan điểm cho rằng Jose Mourinho nên gọi Casemiro trở lại Real Madrid khi tái xuất Bernabeu hè này. Nghe có vẻ hoài niệm, nhưng bóng đá hiện tại không còn nhiều tiền vệ phòng ngự kiểu Casemiro. Những cầu thủ vừa có khả năng đánh chặn, vừa sở hữu tố chất thủ lĩnh ngày càng hiếm.

Real Madrid mùa này cũng cho thấy họ thiếu mẫu tiền vệ đủ “thép” để cân bằng hệ thống sau thời vàng son với Toni Kroos và Luka Modric.

Mourinho bắt đầu cuộc tái thiết tại Real.

Casemiro không phải kiểu cầu thủ Brazil đại trà khi sống nhờ khoảnh khắc rồi nhanh chóng đánh mất động lực. Anh giống tiền bối Mauro Silva hơn, là mẫu cầu thủ bền bỉ, lì lợm và luôn duy trì tính cạnh tranh cực cao.

Tại Real, Casemiro là một phần của hàng tiền vệ huyền thoại bên cạnh Modric và Kroos. Còn tại MU, anh trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu giữa giai đoạn đen tối nhất của CLB.

World Cup 2026 đang ở phía trước và Casemiro gần như chắc chắn vẫn là lựa chọn hàng đầu của tuyển Brazil, điều đó cho thấy đẳng cấp của anh chưa hề biến mất.

Chủ tịch Florentino Perez muốn bắt đầu chương mới với "người cũ" Mourinho. Và biết đâu, viên gạch đầu tiên cho tương lai Real Madrid lại chính là một huyền thoại của quá khứ mang tên Casemiro.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Casemiro tại Old Trafford Chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 là lần cuối chúng ta thấy Casemiro thi đấu tại ''Nhà hát của những giấc mơ'' trong màu áo ''Quỷ đỏ''.

