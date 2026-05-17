Mourinho úp mở trở lại Real Madrid

  • Chủ nhật, 17/5/2026 08:37 (GMT+7)
HLV Jose Mourinho thừa nhận đã có liên hệ giữa Real Madrid và người đại diện Jorge Mendes, đồng thời để ngỏ khả năng tái xuất Bernabeu ngay trong tuần tới.

“Tôi không ngốc. Đã có những cuộc liên hệ giữa Real Madrid và Jorge Mendes”, Jose Mourinho nói sau trận thắng của Benfica trước Estoril ở vòng cuối giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang trở thành ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại Real Madrid giữa lúc tương lai của HLV Alvaro Arbeloa vẫn chưa rõ ràng. Dù vậy, Mourinho khẳng định ông chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Hiện tại, điều duy nhất tôi có trên bàn là đề nghị gia hạn từ Benfica. Tôi chưa nói chuyện với Florentino Perez hay bất kỳ ai trong ban lãnh đạo Real Madrid. Nhưng rõ ràng không ai là kẻ ngốc cả”, ông nói.

Mourinho cho biết bản thân muốn thêm thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Ngày mai tôi vẫn thức dậy với tư cách HLV Benfica. Thứ Hai tôi vẫn đến trung tâm huấn luyện như bình thường. Sau đó, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, nhà cầm quân 63 tuổi chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có thể từ chối Real Madrid hay không, Mourinho đáp khá thẳng thắn: “Điều đó phụ thuộc vào những gì họ kỳ vọng ở tôi. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là định hướng công việc và yêu cầu của CLB”.

Ở vòng cuối mùa giải, Benfica thắng dễ Estoril nhưng vẫn không thể giành vé dự Champions League khi Sporting CP cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đội bóng của Mourinho kết thúc mùa giải với thành tích bất bại tại giải quốc nội nhưng chỉ xếp thứ ba.

Sau trận đấu, Mourinho dành nhiều lời khen cho các học trò. Ông khẳng định vị trí hiện tại không phản ánh đúng nỗ lực mà đội bóng đã thể hiện suốt mùa giải.

“Tôi cực kỳ tự hào về phòng thay đồ này. Họ là tập thể giàu kỷ luật, đoàn kết và luôn chiến đấu đến cùng”, Mourinho nhấn mạnh.

Tương lai của “Người đặc biệt” dự kiến sẽ được quyết định trong tuần tới, thời điểm các cuộc liên hệ với Real Madrid có thể bước sang giai đoạn trực tiếp hơn.

Hà Trang

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Tương lai của Mbappe nếu Mourinho tới Real Madrid

Dù bị CĐV la ó và công khai mâu thuẫn với HLV Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappe vẫn được Real Madrid giữ lại để trở thành trung tâm trong kế hoạch dưới thời Jose Mourinho.

Mourinho bất bại cả mùa giải

Rạng sáng 17/5, Benfica thắng 3-1 trước Estoril để hoàn tất mùa giải Liga Portugal 2025/26 không thua trận nào dưới thời Jose Mourinho.

Mourinho tính gây sốc với Rashford

Jose Mourinho được cho là muốn đưa Marcus Rashford tới Real Madrid, tạo nên cuộc chiến chuyển nhượng gây sốc với Barcelona.

